باشگاه خبرنگاران جوان -در مراسمی «هتل یلدا» شهر قم؛ به مناسبت هفته گردشگری، با حضور سردار سیدقاسم قاسمی مشاور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در امور ایثارگران به بهره‌برداری رسید.

این واحد اقامتی با سرمایه‌گذاری یک‌هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال، زیربنای ۴‌هزار مترمربع، ۴۶ اتاق و ۱۰۰ تخت و اشتغال‌زایی ۲۵ نفر به بهره‌برداری رسید.

همچنین «مهمانپذیر مودت» شهر قم؛ به مناسبت هفته گردشگری، با حضور سردار سیدقاسم قاسمی به بهره‌برداری رسید. این واحد اقامتی با سرمایه‌گذاری ۴۰۰ میلیارد ریال، زیربنای یک‌هزار مترمربع، ۲۸ اتاق و ۸۹ تخت و اشتغال‌زایی هفت نفر به افتتاح شد.

این آیین با حضور روح‌الله ابراهیمی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم؛ بهزاد احمدی فارسانی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم؛ سیدمهدی حیدرآبادی معاون گردشگری و سرمایه‌گذاری و تعدادی از مدیران و کارشناسان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم و فعالان گردشگری بخش خصوصی برگزار شد.

تعداد مراکز اقامتی (هتل، هتل‌آپارتمان، مهمانپذیر و خانه‌مسافر) زیر نظر اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم حدود ۴۰۰ واحد اقامتی با حدود ۱۵ هزار تخت است.

پنجم مهر روز جهانی گردشگری است و ۵ تا ۱۱ مهرماه جاری برنامه‌های هفته گردشگری برگزار می‌شود که شعار امسال هفته گردشگری، «گردشگری و تحول پایدار» است.

منبع:روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم