همزمان با هفته گردشگری یک هتل و یک مهمانپذیر در قم با حضور مشاور وزیر میراث‌فرهنگی به بهره برداری رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان -در مراسمی «هتل یلدا» شهر قم؛ به مناسبت هفته گردشگری، با حضور سردار سیدقاسم قاسمی مشاور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در امور ایثارگران به بهره‌برداری رسید. 

 این واحد اقامتی با سرمایه‌گذاری یک‌هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال، زیربنای ۴‌هزار مترمربع، ۴۶ اتاق و ۱۰۰ تخت و اشتغال‌زایی ۲۵ نفر به بهره‌برداری رسید. 

همچنین «مهمانپذیر مودت» شهر قم؛ به مناسبت هفته گردشگری، با حضور سردار سیدقاسم قاسمی به بهره‌برداری رسید. این واحد اقامتی با سرمایه‌گذاری ۴۰۰ میلیارد ریال، زیربنای یک‌هزار مترمربع، ۲۸ اتاق و ۸۹ تخت و اشتغال‌زایی هفت نفر به افتتاح شد.

این آیین با حضور روح‌الله ابراهیمی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم؛ بهزاد احمدی فارسانی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم؛ سیدمهدی حیدرآبادی معاون گردشگری و سرمایه‌گذاری و تعدادی از مدیران و کارشناسان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم و فعالان گردشگری بخش خصوصی برگزار شد. 

تعداد مراکز اقامتی (هتل، هتل‌آپارتمان، مهمانپذیر و خانه‌مسافر) زیر نظر اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم حدود ۴۰۰ واحد اقامتی با حدود ۱۵ هزار تخت است.

پنجم مهر روز جهانی گردشگری است و ۵ تا ۱۱ مهرماه جاری برنامه‌های هفته گردشگری برگزار می‌شود که شعار امسال هفته گردشگری، «گردشگری و تحول پایدار» است.

منبع:روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم

برچسب ها: واحدهای اقامتی ، گردشگری قم
خبرهای مرتبط
قم، شهر گنج‌های پنهان؛ میراثی که دیده نمی‌شود
اقامت بی مجوز تهدیدی برای کرامت زائر در قم
قبرستان نو؛ میراثی فراموش‌شده در قلب قم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اقامت بی مجوز تهدیدی برای کرامت زائر در قم
افتتاح یک هتل و یک مهمانپذیر در قم
آخرین وضعیت پروژه‌های مسکن کارگری در قم
صدور هشدار زرد هواشناسی برای قم
زیرساخت‌های گردشگری قم باید توسعه یابد
کمبود فضا‌های فرهنگی و آموزشی در مساجد برطرف شود
آخرین اخبار
کمبود فضا‌های فرهنگی و آموزشی در مساجد برطرف شود
زیرساخت‌های گردشگری قم باید توسعه یابد
افتتاح یک هتل و یک مهمانپذیر در قم
آخرین وضعیت پروژه‌های مسکن کارگری در قم
صدور هشدار زرد هواشناسی برای قم
اقامت بی مجوز تهدیدی برای کرامت زائر در قم
تاکید آیت الله مکارم شیرازی بر لزوم بهره‌گیری طلاب از هوش مصنوعی
قم در سالروز رحلت حضرت معصومه(س) تعطیل شود
پیروز جنگ اخیر از نظر راهبردی جمهوری اسلامی ایران بود
دفاع مقدس؛ میراثی به وسعت تاریخ ایران اسلامی است
پساب؛ منبع فراموش‌شده در مسیر کاهش بحران آلودگی هوای قم
پیگیری مطالبات معیشتی محیط‌بانان در دستور کار جدی قرار دارد