باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، مراسم یادواره ۱۱ شهید خیابان شهید معصومی (نصر) در شهرستان ماهدشت استان البرز با حضور جمعی از مسئولان شهری، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، کسبه و اهالی محله در مسجد امام حسن عسکری (ع) برگزار شد. این مراسم به همت مسجد امام حسن عسکری (ع)، پایگاه بسیج و کانون فرهنگی هنری این مسجد تدارک دیده شد و یاد و خاطره شهدای والامقام دوران دفاع مقدس در فضایی معنوی و با قرائت قرآن، مداحی و سخنرانی گرامی داشته شد.

شرکت‌کنندگان در این مراسم ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های والای امام خمینی (ره) و شهدا، بر ادامه راه شهیدان و پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت تأکید کردند.

شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت.

منبع: شکرالله رحمانی - البرز

