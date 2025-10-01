بنابر گفته مسئولان، امسال خوشبختانه وضعیت ذخایر سوخت مایع نیروگاه‌ها نسبت به سال گذشته بهبود یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - باتوجه به سال گذشته که تأمین سوخت برای نیروگاه‌ها در فصل‌های پاییز و زمستان با چالش‌های متعددی همراه بود حالا امسال این پرسش مطرح می‌شود که آیا تمهیدات لازم اندیشیده شده تا سوخت نیروگاهی تأمین و حداقل پاییز و زمستانی بدون خاموشی را سپری کنیم؟

تأمین سوخت نیروگاهی که عباس علی‌آبادی وزیر نیرو به تازگی در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرده است: تدارکات لازم صورت گرفته است؛ با پیگیری‌های صورت گرفته با خبر هستیم که همکاران در وزارت نفت در حال تلاش هستند.

ذخیره سوخت برای مصرف نیست برای دوران بحرانی است

او افزود: امسال تا همین جا نسبت به سال گذشته به مراتب بهتر هستیم؛ ذخیره سوخت برای مصرف نیست برای دوران بحرانی است باید تلاش کنیم مصرف خود در انرژی را کاهش دهیم؛ فکر می‌کنم امسال وضعیت با همکاری مردم انشالله از گذشته بهتر خواهد بود.

در ادامه پیگیری‌های خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص این موضوع حائز اهمیت نیز مصطفی رجبی مشهدی مدیرعامل شرکت توانیر به ما گفت: امسال خوشبختانه وضعیت ذخایر سوخت مایع نیروگاه‌ها نسبت به سال گذشته بهبود یافته است و در حال حاضر بیش از ۷۵ درصد از مخازن تکمیل است.

او ادامه داد: با توجه به هماهنگی‌های خوبی که با وزارت نفت داریم، این روند به تدریج ادامه خواهد داشت و ان‌شاءالله تا یک ماه آینده ذخیره سوخت نیروگاهی به طور کامل تکمیل خواهد شد.

رجبی مشهدی همچنین خاطرنشان کرد: قطعاً امسال شرایط بهتری را نسبت به سال گذشته تجربه خواهیم کرد و برنامه‌های خوبی برای فصل زمستان برنامه‌ریزی کرده‌ایم که ان‌شاءالله با همکاری وزارت نفت بتوانیم به اجرا درآوریم.

اکنون باتوجه به اظهارات مسئولان مربوطه حوزه نیرو به نظر می‌رسد شرایط تأمین سوخت نیروگاهی از سال گذشته که چالش آفرین شد مطلوب‌تر است و این موضوع نوید این را می‌دهد که حداقل پاییز امسال به شرط تأمین تمامی مولفه‌های لازم شاهد خاموشی نباشیم.

در ادامه هم ناصر اسکندری معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی می‌گوید: در زمستان گذشته محدودیتی بسیار جدی در حوزه گاز کشور داشتیم و مصرف سوخت مایع افزایش یافت. پیش‌بینی می‌شود در زمستان پیش‌رو نیز احتیاج بیشتری به سوخت مایع داشته باشیم، بنابراین از امروز که فرصت کافی برای ذخیره‌سازی وجود دارد، اقدامات لازم را باید انجام دهیم.

اسکندری درباره تامین سوخت مورد نیاز نیروگاه‌ها برای زمستان آینده تصریح کرد: همین امروز نسبت به سال گذشته ذخیره‌سازی بهتری محقق شده، اما این افزایش خوب هم کافی نیست و باید بیش از پیش تلاش کنیم.

او یادآور شد: هماهنگی خوبی بین وزارت نیرو و وزارت نفت صورت گرفته و امیدواریم همین شرایط ادامه داشته باشد و به چالش برخورد نکنیم و در سایه تلاش همکاران شرکت پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی تامین سوخت نیروگاهی به میزان کافی میسر شود.

در نهایت باید تاکید کرد تأمین سوخت نیروگاهی در فصل‌های پاییز و زمستان به دلیل افزایش تقاضای انرژی و چالش‌های مرتبط با تأمین سوخت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. مدیریت صحیح منابع، برنامه‌ریزی مؤثر و استفاده از راهکار‌های مناسب می‌تواند به جلوگیری از خاموشی‌ها و حفظ پایداری شبکه برق کمک کند.

