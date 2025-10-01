بنابر اعلام سازمان بورس از امروز واریز سود سهام عدالت آغاز می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - بنابر اعلام سازمان بورس از امروز ۹ مهرماه واریز سود سهام عدالت آغاز می‌شود.

بر این اساس دارندگان سبد سهام عدالت ۴۵۲ هزار تومانی مبلغ ۷۴۷ هزار تومان، ۵۳۲ هزار تومانی مبلغ ۸۸۱ هزار تومان و سبد سهام یک میلیون تومانی مبلغ یک میلیون و ۶۵۰ هزار تومان سود دریافت خواهند کرد.

گفتنی است، با همکاری شبکه بانکی، ظرف ۴۸ ساعت کل فرآیند توزیع سود به اتمام خواهد رسید.

اما این سود برای برخی افراد به دلایلی واریز نخواهد شد که از جمله دلایل دریافت نکردن سود عدالت میتواند درج شماره شبای نادرست، حساب بانکی مشترک، راکد بودن حساب، حساب بلندمدت، حساب بانکی مسدود و داشتن حساب ارزی باشد.

همچنین باید اشاره کرد سود سهام عدالت وراثی که اقدامات مربوط به انتقال سهام عدالت متوفیان خود را به شکل کامل انجام دادند هم هنگام واریز سود سهام عدالت عملکرد مالی ۱۴۰۲ شرکت‌ها واریز خواهد شد، اما باید تاکید کرد در صورتی سود سهام عدالت متوفیان برای وارث واریز خواهد شد که سجامی باشند.

