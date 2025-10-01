توضیحی درباره طرح تقویت نظام آموزش و پرورش + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 \u0640 \u0627\u062d\u0633\u0627\u0646 \u0639\u0638\u06cc\u0645\u06cc \u0631\u0627\u062f\u060c \u0633\u062e\u0646\u06af\u0648\u06cc \u06a9\u0645\u06cc\u0633\u06cc\u0648\u0646 \u0622\u0645\u0648\u0632\u0634 \u0645\u062c\u0644\u0633 \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0635\u0628\u062d \u0628\u062e\u06cc\u0631 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u200c \u062f\u0631 \u0645\u0648\u0631\u062f \u00a0\u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0637\u0631\u062d \u062a\u0642\u0648\u06cc\u062a \u0646\u0638\u0627\u0645 \u0622\u0645\u0648\u0632\u0634 \u0648 \u067e\u0631\u0648\u0631\u0634 \u0646\u06a9\u0627\u062a\u06cc \u0628\u06cc\u0627\u0646\u200c\u06a9\u0631\u062f.\n\n\u00a0\n\u00a0