توضیحی درباره طرح تقویت نظام آموزش و پرورش + فیلم

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس در خصوص طرح تقویت نظام آموزش و پرورش توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ احسان عظیمی راد، سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس با حضور در برنامه صبح بخیر ایران‌ در مورد  درباره طرح تقویت نظام آموزش و پرورش نکاتی بیان‌کرد.

 

 

