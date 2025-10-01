معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، از ترافیک پرحجم و سنگین در برخی از معابر و بزرگراه‌های پایتخت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سرهنگ فیروز کشیر معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به وضعیت ترافیکی معابر و بزرگراه‌های شهر تهران گفت: مسیر غرب به شرق بزرگراه شهید همت از بزرگراه باکری تا بزرگراه اشرفی اصفهانی و در ادامه بزرگراه شیخ فضل الله نوری تا خیابان گاندی، بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی از پاکنژاد تا پل شهید چمران و بزرگراه حکیم از گیشا تا پل کردستان، بار ترافیک پرحجم و سنگین است.

سرهنگ کشیر در ادامه افزود: مسیر شرق به غرب، رسالت از استاد حسن بنا تا پل سید خندان، بزرگراه زین الدین از شمس آباد تا پل پاسداران و بزرگراه شهید بابایی از نیروی زمینی تا پل صدر، بار ترافیکی پرحجم و سنگینی را به خود اختصاص داده است.

وی بیان داشت: همچنین در مسیر جنوب به شمال بزرگراه نواب صفوی از خیابان هلال احمر تا تونل توحید، بزرگراه امام علی (ع) بعد از پل بعثت تا بزرگراه محلاتی و بزرگراه شیخ فضل الله نوری از بزرگراه جناح تا بزرگراه یادگار امام (ره)، شاهد بار ترافیک پرحجم و سنگین هستیم.

منبع: پلیس راهور 

