رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، از اتمام ۹۰ درصدی مستندسازی و کارشناسی خسارات ناشی از جنگ ۱۲ روزه در تهران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی- حسن عبدلیان‌پور، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به آغاز مستندسازی در اثنای جنگ برای جلوگیری از بین رفتن مدارک گفت: در بسیاری از مناطق به صورت میدانی و به همراه کارشناسان در تهران و شهرستان‌ها حضور پیدا کرده‌ایم. کارشناسی مربوط به صدا و سیما در همان هفته اول و با حضور ۲۷ کارشناس متخصص در ۹ رشته تکمیل و میزان خسارت تعیین و تامین دلیل صورت گرفت.

عبدلیان‌پور با بیان اینکه مناطقی که به ما معرفی شد و حتی برخی مناطق نظامی نیز مورد کارشناسی قرار گرفته‌اند اظهار کرد: در ۱۴ استان، کارشناسی معاضدتی برای نهاد‌ها انجام داده‌ایم و در تهران که بیشترین خسارت ابنیه را متحمل شده بود، تمامی موارد کارشناسی شده‌اند. ۹۰ درصد کارشناسی تهران با فرمت‌های حقوقی خاص به اتمام رسیده است.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه اعلام کرد که در مجموع حدود ۵ هزار کارشناس در ۱۵ رشته تخصصی در سراسر کشور درگیر این پروژه ملی بزرگ بوده‌اند و گزارش آن به مقامات عالی کشور ارائه شده است.

عبدلیان‌پور اظهار کرد: بحث کارشناسی تقریباً به پایان رسیده است، اما اگر مواردی باقی مانده باشد یا شرایط جدیدی برای کارشناسی ایجاد شده باشد، ما آمادگی انجام آن را داریم.

وی همچنین به ارائه خدمات به افراد عادی اشاره کرد و گفت: به شهروندانی که واحدهایشان خسارت دیده بود و قصد ارائه دادخواست داشتند، هم در بحث کارشناسی و هم در مباحث وکالت حقوقی کمک کرده‌ایم و کارشناسان و وکلای ما در بحث کارشناسی و تامین دلیل به نحو مطلوب عمل کرده‌اند.