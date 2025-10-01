باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره اولین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله گفت: مقاومت زنده، پویا و فعال است. مقاومت همین دیشب و پریشب در غزه تلفات قابل توجهی از رژیم اشغالگر گرفت؛ مقاومت لبنان هم همین‌طور البته شاید در یک مقطعی به‌واسطه شهادت سید حسن نصرالله و برخی مسائل دیگر، مقاومت بخشی از توان خودش را از دست داده باشد، امّا در یک سال اخیر به روزهای قدرتمند خودش بازگشته است.

نماینده مردم دشتستان در مجلس اظهار کرد: قطعاً در آینده خواهید دید که مقاومت از امروز، از یک سال پیش و دو سال پیش هم قدرتمندتر و مقتدرانه‌تر پیش خواهد رفت و حرکت خواهد کرد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بیان کرد: ما از بابت قوّت مقاومت نگرانی نداریم به‌ویژه اینکه داریم می‌بینیم که ملت‌های منطقه همگام با مقاومت هستند و از مقاومت پشتیبانی می‌کنند و این پشتیبانی حتماً منجر به قدرتمندتر شدن جبهه مقاومت خواهد شد.

این نماینده مجلس تاکید کرد: راهبرد جمهوری اسلامی ایران در حمایت از مقاومت و مظلومین تغییر نکرده و تغییر نخواهد کرد.

رضایی گفت: مسائلی مثل اسنپ‌بک بیشتر جنبه روانی دارد و نه اثر عملیاتی و خللی در عزم ما ایجاد نخواهد کرد بلکه ما را آزادتر خواهد کرد برای اینکه قدرتمندتر از مقاومت حمایت کنیم.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پاسخ به سوالی مبنی براینکه درخصوص اسنپ‌بک گفته می‌شود تعداد افراد تحریم‌ شده در زمان برجام ۱۱۲ نفر بوده و الان به دو هزار نفر رسیده؛ آیا چنین چیزی صحت دارد؟، گفت: اصل تحریم‌ها، تحریم‌های آمریکاست و این یک واقعیت است و ما در دوره برجام بیشترین رژیم تحریمی را علیه جمهوری اسلامی ایران را شاهد بودیم و من فقط می‌توانم بگویم که تحریم‌های شورای امنیت اثر و اندازه‌اش نسبت به تحریم‌های آمریکا خیلی کمتر است.

نماینده مردم دشتستان در مجلس تصریح کرد: ما در اوج تحریم دشمن بودیم و حالا تحریم شورای امنیت چه باشد و یا نباشد، درواقع چیزی به تحریم‌های فعلی اضافه نخواهد کرد. این مسئله مهمی است و در داخل کشور هم برای آن تدبیر می‌شود تا اثر تحریم‌ها برای ملت خنثی شود.