نماینده مجلس می‌گوید اسنپ‌بک جنبه روانی دارد و خللی در عزم ما ایجاد نخواهد کرد بلکه ما را آزادتر می‌کند برای اینکه قدرتمندتر از مقاومت حمایت کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره اولین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله گفت: مقاومت زنده، پویا و فعال است. مقاومت همین دیشب و پریشب در غزه تلفات قابل توجهی از رژیم اشغالگر گرفت؛ مقاومت لبنان هم همین‌طور البته شاید در یک مقطعی به‌واسطه شهادت سید حسن نصرالله و برخی مسائل دیگر، مقاومت بخشی از توان خودش را از دست داده باشد، امّا در یک سال اخیر به روزهای قدرتمند خودش بازگشته است.

نماینده مردم دشتستان در مجلس اظهار کرد: قطعاً در آینده خواهید دید که مقاومت از امروز، از یک سال پیش و دو سال پیش هم قدرتمندتر و مقتدرانه‌تر پیش خواهد رفت و حرکت خواهد کرد. 

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بیان کرد: ما از بابت قوّت مقاومت نگرانی نداریم به‌ویژه اینکه داریم می‌بینیم که ملت‌های منطقه همگام با مقاومت هستند و از مقاومت پشتیبانی می‌کنند و این پشتیبانی حتماً منجر به قدرتمندتر شدن جبهه مقاومت خواهد شد.

این نماینده مجلس تاکید کرد: راهبرد جمهوری اسلامی ایران در حمایت از مقاومت و مظلومین تغییر نکرده و تغییر نخواهد کرد. 

رضایی گفت: مسائلی مثل اسنپ‌بک بیشتر جنبه روانی دارد و نه اثر عملیاتی و خللی در عزم ما ایجاد نخواهد کرد بلکه ما را آزادتر خواهد کرد برای اینکه قدرتمندتر از مقاومت حمایت کنیم.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پاسخ به سوالی مبنی براینکه درخصوص اسنپ‌بک گفته می‌شود تعداد افراد تحریم‌ شده در زمان برجام ۱۱۲ نفر بوده و الان به دو هزار نفر رسیده؛ آیا چنین چیزی صحت دارد؟، گفت: اصل تحریم‌ها، تحریم‌های آمریکاست و این یک واقعیت است و ما در دوره برجام بیشترین رژیم تحریمی را علیه جمهوری اسلامی ایران را شاهد بودیم و من فقط می‌توانم بگویم که تحریم‌های شورای امنیت اثر و اندازه‌اش نسبت به تحریم‌های آمریکا خیلی کمتر است. 

نماینده مردم دشتستان در مجلس تصریح کرد: ما در اوج تحریم دشمن بودیم و حالا تحریم شورای امنیت چه باشد و یا نباشد، درواقع چیزی به تحریم‌های فعلی اضافه نخواهد کرد. این مسئله مهمی است و در داخل کشور هم برای آن تدبیر می‌شود تا اثر تحریم‌ها برای ملت خنثی شود.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
 
برچسب ها: اسنپ بک ، مکانیسم ماشه
خبرهای مرتبط
رضایی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان:
کسی اجازه دخالت در غنی‌سازی را ندارد/ از کنسرسیوم و برنامه‌های مشترک استقبال می‌کنیم
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:
نیروهای مسلح آماده پاسخ پشیمان‌کننده به هر تجاوزی هستند
تأکید لاریجانی بر ضرورت حفظ اتحاد ملی و انسجام اجتماعی در کشور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سردار نائینی: در جنگ ۱۲ روزه غافلگیر نشدیم و از قبل آرایش نظامی کامل داشتیم
تأکید لاریجانی بر ضرورت حفظ اتحاد ملی و انسجام اجتماعی در کشور
ادغام مراکز کم بازده علمی، با هدف تمرکز حمایت‌ها بر دانشگاه‌های کارآمد
پیام تسلیت رئیس‌جمهور در پی درگذشت مادر شهیدان حسینی مزینانی
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۹ مهر
بررسی طرح توسعه بهره‌برداری و ارتقای ایمنی معادن زغال سنگ در دستورکار مجلس
آخرین اخبار
بررسی طرح توسعه بهره‌برداری و ارتقای ایمنی معادن زغال سنگ در دستورکار مجلس
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۹ مهر
سردار نائینی: در جنگ ۱۲ روزه غافلگیر نشدیم و از قبل آرایش نظامی کامل داشتیم
تأکید لاریجانی بر ضرورت حفظ اتحاد ملی و انسجام اجتماعی در کشور
پیام تسلیت رئیس‌جمهور در پی درگذشت مادر شهیدان حسینی مزینانی
ادغام مراکز کم بازده علمی، با هدف تمرکز حمایت‌ها بر دانشگاه‌های کارآمد
رأی مثبت مجمع تشخیص به ۲ لایحه امنیتی مجلس
قالیباف: دولت و مجلس مکلف به دنبال کردن برنامه هفتم هستند
تاکید نمایندگان مجلس بر اجرای کامل برنامه هفتم/ دولت به جای گزارش، لایحه اصلاحی بدهد
اقدام دولت در تهیه آیین‌نامه‌های سال اول برنامه هفتم ارزشمند است
تشریح روند رسیدگی مجلس به گزارش عملکرد سال اول برنامه پنج‌ساله هفتم
ورزش قهرمانی فقط مدال نیست؛ الگویی‌ست برای ساختن آینده‌
دشمن از روز سوم جنگ به شکست خود پی برد/ درخواست آتش‌بس از طرف مهاجم به معنای شکست او است
سردار کارگر: جنگ ۱۲ روزه اقتدار ایران را به جهان ثابت کرد
پزشکیان: تسلیم شدن در وجود ما نیست/ پیگیر مطالبات ورزشکاران و کشتی‌گیران خواهم بود
قالیباف: دولت حل مسکن و اجرای کالابرگ را پیگیری کند
نقشه راه چابک‌سازی دولت توسط مرکز پژوهش‌های مجلس تدوین شد
پزشکیان: فرهنگ ایرانی، جهان را از سرچشمه‌های معنویت و انسانیت سیراب کرده است
محسن رضایی خطاب به رسانه‌ها: دنبال گمانه‌زنی درباره جنگ نباشید
مهاجرت بد نیست، اگر با برگشت به کشور همراه باشد
جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی: سایه تهدید نظامی با مذاکره عقب نمی‌رود
سرلشکر موسوی: آمادگی فوق‌العاده‌ای برای درگیری احتمالی آینده داریم
اعلام وصول سوال ملی از وزیر آموزش و پرورش درباره افت تحصیلی دانش‌آموزان
بازدید سرلشکر موسوی از توان آفندی و پدافندی نیرو‌های دریایی ارتش و سپاه
عارف: روسیه جایگاه مهمی در سیاست خارجی ایران دارد
موافقت نمایندگان مجلس با کلیات طرح اصلاح قانون بیمه رانندگان حمل‌ونقل بار و مسافر بین‌ شهری
دستور عارف برای رسیدگی فوری به وضعیت دانشجویان مصدوم جاده سمنان - سرخه
موافقت نمایندگان مجلس با اضافه شدن المپیک ناشنوایان به رشته‌های ورزشی مدال‌آور
مراسم سالگرد شهادت سیدحسن نصرالله برگزار می‌شود
موافقت مجلس با تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در واردات نهاده‌های دامی