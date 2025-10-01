باشگاه خبرنگاران جوان - لیگ برتر بسکتبال مردان ایران از پنج‌شنبه ۱۰ مهر با حضور ۱۲ تیم آغاز می‌شود. در حالی که مدعیان همیشگی مثل شهرداری گرگان، کاله مازندران، پالایش نفت آبادان و طبیعت اسلامشهر با جذب بازیکنان ملی و خارجی به دنبال درخشش هستند، استقلال تهران نیز برای نخستین بار در این رقابت‌ها شرکت می‌کند و با ۶ ملی‌پوش یکی از پرهیاهوترین تیم‌های فصل لقب گرفته است.

استقلال تهران؛ تازه‌واردی با ستاره‌های ملی

استقلال تهران در اولین حضور خود، با هدایت مهران شاهین‌طبع سرمربی سابق تیم ملی و نایب‌قهرمان فصل قبل، تیمی پرستاره بسته است. این تیم ۶ ملی‌پوش به نام‌های ارسلان کاظمی، سیدمهدی جعفری، محمدمهدی رحیمی، حسن علی‌اکبری، محمدمهدی حیدری و نوید رضایی‌فر را در ترکیب دارد. البته این تیم با آیزایا وایت‌هد، شوتینگ‌گارد سابق بروکلین نتس آمریکا هم توافق کرد، اما این بازیکن به ایران نیامد.

شهرداری گرگان؛ قهرمان سابق با ترکیبی پرستاره

گرگان به عنوان یکی از قطب‌های بسکتبال ایران، این فصل نیز با هدایت صالح مخدومی تیمی مدعی راهی لیگ کرده است. ستاره‌هایی همچون مبین شیخی، محمد حسن‌زاده، میثم میرزایی، امیر صدیقی، امیرحسین یازرلو، نصرت یازرلو، پیتر گریگوریان و.. در ترکیب این تیم حضور دارند. همچنین اضافه شدن جردن همیلتون، بازیکن آمریکایی شناخته‌شده، می‌تواند شهرداری گرگان را دوباره در قامت یک مدعی قهرمانی نشان دهد.

طبیعت اسلامشهر؛ مدعی ثابت با دو خارجی سرشناس

اسلامشهر که سال گذشته نایب‌قهرمان شد، این فصل با هدایت علی آرزومندی بار دیگر تیمی قدرتمند بسته است. در ترکیب این تیم نام‌های سرشناسی، چون سجاد مشایخی، سعید داورپناه، آرگن میناسیان و امیرحسین آذری به چشم می‌خورد. طبیعت همچنین دو بازیکن خارجی (آنتوان دلون اسکات گارد آمریکایی و اورگون راکوسویک مونته نگرویی) را به خدمت گرفته و به دنبال تکرار یا حتی بهبود عملکرد فصل گذشته است.

کاله مازندران؛ ترکیب جوان و باتجربه

فرزاد کوهیان در رأس کاله مازندران قرار دارد و تیمش با ترکیبی از بازیکنان باتجربه و جوان وارد لیگ شده است. ستاره‌هایی، چون روزبه ارغوان، فرید اصلانی و پوریا اوانی به همراه استعداد‌های جوان مانند متین آقاجان‌پور و رادین علیزاده، ستون‌های این تیم را می‌سازند. کاله همچنین از حضور دو بازیکن خارجی دوایت باکس گارد آمریکایی و جرجی گاگیچ سنتر صربستانی بهره می‌برد و امید زیادی به رقابت با مدعیان دارد.

پالایش نفت آبادان؛ ترکیب پرمهره و قدرت همیشگی

تیم پرطرفدار جنوب کشور با فهرست بلندبالایی از بازیکنان باتجربه و ملی‌پوش همچنان از مدعیان اصلی است. هدایت تیم را حماد سامری برعهده دارد و آرمان زنگنه، سجاد پذیرفته، سیدمحمد موسوی، محمد شهریان، سید محمد حسینی، رسول مظفری، ایلیا نیکویی از مهره‌های کلیدی نفت هستند. این تیم همچنین برای تقویت خط حمله‌اش مایکل فریزر، شوتینگ‌گارد آمریکایی را به خدمت گرفته و با انگیزه‌ای مضاعف وارد لیگ خواهد شد.

با توجه به ترکیب تیم‌ها، فصل جدید لیگ برتر بسکتبال ایران احتمالا از جذاب‌ترین ادوار اخیر خواهد بود.

برنامه هفته نخست لیگ برتر بسکتبال

هفته نخست این رقابت‌ها پنج شنبه ۱۰ مهر با ۶ دیدار انجام می‌شود. تیم‌ها در هفته نخست برای شروعی قدرتمند به میدان خواهند رفت. در ادامه، برنامه کامل دیدار‌های هفته اول را می‌بینید:

پنجشنبه ۱۰ مهر

شهرداری گرگان - نفت زاگرس جنوبی جهرم ساعت ۱۵

رعد پدافند هوایی اصفهان - پترونوین ماهشهر ساعت ۱۶

طبیعت اسلامشهر - گلنور اصفهان ساعت ۱۶

پالایش نفت آبادان - پایش پارت شاهرود ساعت ۱۶

مهگل البرز - پاس کردستان ساعت ۱۸

کاله مازندران - استقلال تهران ساعت ۱۸