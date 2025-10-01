لیگ برتر بسکتبال مردان ایران از ۱۰ مهر با ۱۲ تیم آغاز می‌شود که تیم تازه‌وارد استقلال تهران رقابت را داغ خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - لیگ برتر بسکتبال مردان ایران از پنج‌شنبه ۱۰ مهر با حضور ۱۲ تیم آغاز می‌شود. در حالی که مدعیان همیشگی مثل شهرداری گرگان، کاله مازندران، پالایش نفت آبادان و طبیعت اسلامشهر با جذب بازیکنان ملی و خارجی به دنبال درخشش هستند، استقلال تهران نیز برای نخستین بار در این رقابت‌ها شرکت می‌کند و با ۶ ملی‌پوش یکی از پرهیاهوترین تیم‌های فصل لقب گرفته است.

استقلال تهران؛ تازه‌واردی با ستاره‌های ملی

استقلال تهران در اولین حضور خود، با هدایت مهران شاهین‌طبع سرمربی سابق تیم ملی و نایب‌قهرمان فصل قبل، تیمی پرستاره بسته است. این تیم ۶ ملی‌پوش به نام‌های ارسلان کاظمی، سیدمهدی جعفری، محمدمهدی رحیمی، حسن علی‌اکبری، محمدمهدی حیدری و نوید رضایی‌فر را در ترکیب دارد. البته این تیم با آیزایا وایت‌هد، شوتینگ‌گارد سابق بروکلین نتس آمریکا هم توافق کرد، اما این بازیکن به ایران نیامد.

شهرداری گرگان؛ قهرمان سابق با ترکیبی پرستاره

گرگان به عنوان یکی از قطب‌های بسکتبال ایران، این فصل نیز با هدایت صالح مخدومی تیمی مدعی راهی لیگ کرده است. ستاره‌هایی همچون مبین شیخی، محمد حسن‌زاده، میثم میرزایی، امیر صدیقی، امیرحسین یازرلو، نصرت یازرلو، پیتر گریگوریان و.. در ترکیب این تیم حضور دارند. همچنین اضافه شدن جردن همیلتون، بازیکن آمریکایی شناخته‌شده، می‌تواند شهرداری گرگان را دوباره در قامت یک مدعی قهرمانی نشان دهد.

طبیعت اسلامشهر؛ مدعی ثابت با دو خارجی سرشناس

اسلامشهر که سال گذشته نایب‌قهرمان شد، این فصل با هدایت علی آرزومندی بار دیگر تیمی قدرتمند بسته است. در ترکیب این تیم نام‌های سرشناسی، چون سجاد مشایخی، سعید داورپناه، آرگن میناسیان و امیرحسین آذری به چشم می‌خورد. طبیعت همچنین دو بازیکن خارجی (آنتوان دلون اسکات گارد آمریکایی و اورگون راکوسویک مونته نگرویی) را به خدمت گرفته و به دنبال تکرار یا حتی بهبود عملکرد فصل گذشته است.

کاله مازندران؛ ترکیب جوان و باتجربه

فرزاد کوهیان در رأس کاله مازندران قرار دارد و تیمش با ترکیبی از بازیکنان باتجربه و جوان وارد لیگ شده است. ستاره‌هایی، چون روزبه ارغوان، فرید اصلانی و پوریا اوانی به همراه استعداد‌های جوان مانند متین آقاجان‌پور و رادین علیزاده، ستون‌های این تیم را می‌سازند. کاله همچنین از حضور دو بازیکن خارجی دوایت باکس گارد آمریکایی و جرجی گاگیچ سنتر صربستانی بهره می‌برد و امید زیادی به رقابت با مدعیان دارد.

پالایش نفت آبادان؛ ترکیب پرمهره و قدرت همیشگی

تیم پرطرفدار جنوب کشور با فهرست بلندبالایی از بازیکنان باتجربه و ملی‌پوش همچنان از مدعیان اصلی است. هدایت تیم را حماد سامری برعهده دارد و آرمان زنگنه، سجاد پذیرفته، سیدمحمد موسوی، محمد شهریان، سید محمد حسینی، رسول مظفری، ایلیا نیکویی از مهره‌های کلیدی نفت هستند. این تیم همچنین برای تقویت خط حمله‌اش مایکل فریزر، شوتینگ‌گارد آمریکایی را به خدمت گرفته و با انگیزه‌ای مضاعف وارد لیگ خواهد شد.

با توجه به ترکیب تیم‌ها، فصل جدید لیگ برتر بسکتبال ایران احتمالا از جذاب‌ترین ادوار اخیر خواهد بود. 

برنامه هفته نخست لیگ برتر بسکتبال

هفته نخست این رقابت‌ها پنج شنبه ۱۰ مهر با ۶ دیدار انجام می‌شود. تیم‌ها در هفته نخست برای شروعی قدرتمند به میدان خواهند رفت. در ادامه، برنامه کامل دیدار‌های هفته اول را می‌بینید:

پنجشنبه ۱۰ مهر

شهرداری گرگان - نفت زاگرس جنوبی جهرم ساعت ۱۵

رعد پدافند هوایی اصفهان - پترونوین ماهشهر ساعت ۱۶

 طبیعت اسلامشهر - گلنور اصفهان ساعت ۱۶

پالایش نفت آبادان - پایش پارت شاهرود ساعت ۱۶

مهگل البرز - پاس کردستان ساعت ۱۸

کاله مازندران - استقلال تهران ساعت ۱۸

برچسب ها: لیگ برتر بسکتبال ، رقابت های بسکتبال
خبرهای مرتبط
بازگشت پتی به تیم بسکتبال گرگان
مانولوپولوس به ایران بازگشت
بازیکن آمریکایی استقلال به ایران نیامد
امضای قرارداد بازیکنان آمریکایی تیم بسکتبال بانوان استقلال
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
استقلال- المحرق بحرین؛ آبی پوشان ایران درصدد کسب اولین برد آسیایی
ترکیب احتمالی استقلال در دیدار مقابل المحرق
الاتحاد عربستان ۰ - ۱ شباب الاهلی امارات/ شکست یاران بنزما با گل سعید عزت اللهی
پارادوومیدانی قهرمانی جهان؛ ضرب نخستین طلای بانوان توسط صالحی
باید به هاشمیان فرصت بدهند/ بیفومای استقلال خوزستان را در پرسپولیس نمی بینیم
برنامه دیدار‌های مهم فوتبال و هندبال امروز چهارشنبه ۹ مهر ۱۴۰۴
لیورپول در استانبول زمینگیر شد/ شکست مورینیو در بازگشت به استمفوردبریج و پیروزی اینتر و بایرن+ فیلم
عزت اللهی: رویای هر بازیکن زدن گل پیروزی برای تیمش است
اکنش اشلوت به دومین شکست پیاپی لیورپول
جایگاه شطرنج‌بازان ایران در جدیدترین رنکینگ فیده
آخرین اخبار
چشمی دیدار مقابل المحرق را از دست داد
پرسپولیس درگیر توافق با سردار
اعلام سه نامزد نهایی مرد سال فوتبال آسیا/ خبری از سردار نیست
تقوی: عملکرد فوق‌العاده رسانه ملی مکملی برای افزایش رضایت و نشاط اجتماعی است
غندی‌پور رسما به الوحده پیوست
سازمان لیگ ممنوعیت موبایل در ورزشگاه‌ها را تکذیب کرد
پیروزی تیم ملی والیبال زنان ایران در جام کاوا
نتایج ژیمناستیک هنری رده‌های سنی قهرمانی کشور
آغاز مسابقات انتخابی تیم ملی بانوان اسکیت رولبال از فردا در نوشهر
مدال برنز قهرمانی جهان به زینب مرادی رسید
نایب قهرمان المپیک از بوتسوانا مربی دوومیدانی ایران شد
صعود ۲ پله‌ای هانیه رستمیان در رنکینگ جهانی/ نکونام در رده ۲۴ جهان
اکنش اشلوت به دومین شکست پیاپی لیورپول
جایگاه شطرنج‌بازان ایران در جدیدترین رنکینگ فیده
پارادوومیدانی قهرمانی جهان؛ ضرب نخستین طلای بانوان توسط صالحی
طی حکمی از سوی رئیس جمهور؛ خسروی‌وفا عضو شورای عالی ورزش و تربیت بدنی شد
برنامه دیدار‌های مهم فوتبال و هندبال امروز چهارشنبه ۹ مهر ۱۴۰۴
عزت اللهی: رویای هر بازیکن زدن گل پیروزی برای تیمش است
ترکیب احتمالی استقلال در دیدار مقابل المحرق
بازگشت پتی به تیم بسکتبال گرگان
آغاز لیگ برتر بسکتبال با ۱۲ تیم/ حضور پررنگ آمریکایی‌ها
باید به هاشمیان فرصت بدهند/ بیفومای استقلال خوزستان را در پرسپولیس نمی بینیم
استقلال- المحرق بحرین؛ آبی پوشان ایران درصدد کسب اولین برد آسیایی
الاتحاد عربستان ۰ - ۱ شباب الاهلی امارات/ شکست یاران بنزما با گل سعید عزت اللهی
لیورپول در استانبول زمینگیر شد/ شکست مورینیو در بازگشت به استمفوردبریج و پیروزی اینتر و بایرن+ فیلم
رگ غیرت رئالی‌ها بعد از تحقیر در داربی مادرید باد کرد/ پیروزی سخت آتالانتا در برگامو+ فیلم
اصرار هاشمیان برای استفاده از بازیکنان پرسپولیس در پست‌های غیر تخصصی
آغاز فصل جدید لیگ برتر هندبال مردان؛ شکست استقلال در گام نخست
بلاتکلیفی در سوپر لیگ کاراته؛ قهرمان را پیدا کنید!
صنعت نفت باز هم نبرد/ پاس جنوبی جای مس را گرفت