باشگاه خبرنگاران جوان- مرد جوان خرداد سال ۱۴۰۱ وقتی با چاقوی خونین بالای سر همسرش ایستاده بود از سوی پلیس دستگیر شد.

متهم در جریان بازجویی‌ها گفت: «حالم خوب نبود و از دل درد به خودم می‌پیچیدم از همسرم یک لیوان آب خواستم، اما او نه به دردم توجه کرد و نه برایم آب آورد من هم از فشار درد و عصبانیت با چاقوی آشپزخانه به جانش افتادم و او را کشتم.»

با اعتراف صریح متهم، بازسازی صحنه جرم و تکمیل تحقیقات پرونده برای رسیدگی به شعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.



در دادگاه چه گذشت؟

در ابتدای جلسه مادر مقتول به جایگاه رفت و گفت: «دخترم ۱۵ سال با سختی و مشکلات زیاد در زندگی مشترکش سوخت و ساخت. حقش مرگ نبود من فقط قصاص می‌خواهم.»

در ادامه متهم به جایگاه رفت و این بار گفت: «شب حادثه وقتی از سرکار به خانه آمدم، دل درد شدیدی داشتم به اتاق خواب رفتم و خوابیدم، اما صدای پیامک گوشی تلفن همراهم، بیدارم کرد. وقتی پیام‌ها را دیدم متوجه شدم همسرم بدون حساب و کتاب در حال خرید اینترنتی از حساب من است. به سراغش رفتم و گفتم بس کن من حالم خوب نیست مرا به بیمارستان ببر، اما بی‌توجه به کارش ادامه داد من هم عصبانی شدم و او را زدم. البته بعد از چند دقیقه از کارم پشیمان شدم، اما دیگر دیر شده بود و همسرم فوت کرده بود.»

در پایان جلسه قضات بر اساس اظهارات متهم، مستندات و درخواست اولیای دم، متهم را به قصاص محکوم کردند. این حکم در دیوان عالی کشور نیز مهر تأیید خورد و متهم در یک قدمی چوبه دار قرار گرفت.

منبع: روزنامه ایران