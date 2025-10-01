پیام شما شهروندان عزیز در مورد اعتراض داوطلبان آزمون کیفیت‌بخشی آموزش و پرورش؛ توسط خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان پیگیری شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شما شهروندان عزیز در مورد اعتراض داوطلبان آزمون کیفیت‌بخشی آموزش و پرورش، پیام‌هایی برای سرویس شهروندخبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان ارسال کردید، که پس از بررسی برای پیگیری به سرویس علمی پزشکی ارجاع داده شد.

دغدغه روز/

تعیین تکلیف داوطلبان آزمون کیفیت بخشی آموزش و پرورش به کجا رسید؟

نتیجه پیگیری خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در مورد اعتراض داوطلبان آزمون کیفیت‌بخشی آموزش و پرورش، در لینک زیر مشاهده کنید.

اعتراضات داوطلبان آزمون کیفیت‌بخشی آموزش و پرورش/ داوطلبان خواستار رسیدگی به تخلفات و ابهامات هستند

پس از برگزاری آزمون کیفیت بخشی آموزش و پرورش سال ۱۴۰۳، جمعی از داوطلبان به تخلفات و ابهامات موجود در نتایج این آزمون اعتراض کردند.

 

برچسب ها: پیگیری مشکلات ، نتیجه پیگیری ، سوژه خبری
تبادل نظر
