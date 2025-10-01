باشگاه خبرنگاران جوان - شما شهروندان عزیز در مورد اعتراض داوطلبان آزمون کیفیتبخشی آموزش و پرورش، پیامهایی برای سرویس شهروندخبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان ارسال کردید، که پس از بررسی برای پیگیری به سرویس علمی پزشکی ارجاع داده شد.
دغدغه روز/
تعیین تکلیف داوطلبان آزمون کیفیت بخشی آموزش و پرورش به کجا رسید؟
نتیجه پیگیری خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در مورد اعتراض داوطلبان آزمون کیفیتبخشی آموزش و پرورش، در لینک زیر مشاهده کنید.
اعتراضات داوطلبان آزمون کیفیتبخشی آموزش و پرورش/ داوطلبان خواستار رسیدگی به تخلفات و ابهامات هستند
پس از برگزاری آزمون کیفیت بخشی آموزش و پرورش سال ۱۴۰۳، جمعی از داوطلبان به تخلفات و ابهامات موجود در نتایج این آزمون اعتراض کردند.
برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.