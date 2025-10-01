با شکست مجلس سنا در تصویب قانون بودجه، دولت آمریکا رسما وارد تعطیلی شد و صد‌ها هزار کارمند را در یک بن‌بست سیاسی بی‌سابقه پس از شش سال گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - پس از اینکه مجلس سنا نتوانست دو لایحه بودجه را تصویب کند، آمریکا رسما وارد وضعیت تعطیلی دولت شد.

مجلس سنای آمریکا سه‌شنبه شب به پیش‌نویس قطعنامه‌ای که توسط اکثریت جمهوری‌خواه برای تمدید موقت سقف تامین مالی فدرال ارائه شده بود، رای منفی داد و در نتیجه از تعطیلی تعدادی از ادارات دولتی فدرال از نیمه‌شب جلوگیری نشد.

این پیش‌نویس قطعنامه برای تصویب به ۶۰ رای نیاز داشت، اما متحدان جمهوری‌خواه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، نتوانستند چند رای لازم از اردوگاه دموکرات‌ها را برای تمدید بودجه دولت پس از روز سه‌شنبه، که پایان سال مالی است، کسب کنند. این رویدادی بی‌سابقه در آمریکا در شش سال گذشته است.

مجلس نمایندگان پیش از این این متن را تصویب کرده بود و جمهوری‌خواهان امیدوار بودند که آن را در سنا نیز تصویب کنند تا برای ترامپ ارسال شود و پیش از آغاز سال مالی جدید به صورت قانون اجرایی درآید، اما امیدهایشان نقش بر آب شد.

تصویب قوانین بودجه نیازمند موافقت ۶۰ نفر از ۱۰۰ عضو مجلس سنا است.

جلسه کوتاه و پایانی روز دوشنبه در کاخ سفید هیچ پیشرفتی به همراه نداشت، زیرا چاک شومر، رهبر دموکرات سنا بر وجود اختلافات بزرگ در مواضع دو طرف تاکید کرد.

از آنجا که کنگره نتوانست قانون تامین مالی عملیات ادارات دولت را قبل از نیمه‌شب سه‌شنبه تصویب کند، دولت آمریکا امروز چهارشنبه با تعطیلی‌ای مواجه خواهد شد که واشنگتن را در بحران سیاسی جدیدی غرق خواهد کرد.

این تعطیلی، عملیات غیرضروری در ادارات فدرال را متوقف کرده و صد‌ها هزار کارمند دولتی را موقتا بدون حقوق خواهد گذاشت و پرداخت بسیاری از مزایای شبکه تامین اجتماعی را مختل خواهد کرد.

شایان ذکر است که دموکرات‌ها خواستار تمدید یارانه‌های بیمه درمانی و لغو کاهش مدیکید هستند، در حالی که از حمایت از لایحه جمهوری‌خواهان خودداری می‌کنند، زیرا دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی را دشوارتر می‌کند. جمهوری‌خواهان حاضر به مصالحه در این مورد نیستند.

منبع: النشره

