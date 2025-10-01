باشگاه شهرداری گرگان به طور رسمی از بازگشت پری پتی به تیم بسکتبالش خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شهرداری گرگان، قهرمان فصل گذشته سوپرلیگ بسکتبال ایران، از بازگشت «پری پتی» به تیمش خبر داد. گرگانی‌ها با این بازیکن آمریکایی به توافق نهایی رسیده‌اند.

پتی از محبوب‌ترین بازیکنان خارجی تاریخ لیگ برتر بسکتبال ایران به شمار می‌رود. این گارد آمریکایی پنج سال در ترکیب شهرداری گرگان حضور داشت و سه عنوان قهرمانی را با این تیم به دست آورد. او به واسطه پرتاب‌های لحظه آخری‌اش و همچنین داشتن نقش پررنگ در قهرمانی‌های شهرداری گرگان لقب «جادوگر» را از سوی هواداران شهرداری گرگان به دست آورده است.

پتی در پلی‌آف فصل قبل با پیراهن طبیعت در لیگ ایران حضور داشت و سابقه حضور در تیم مهرام تهران را نیز در کارنامه دارد.