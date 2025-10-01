کارشناس اقتصادی گفت: پرداخت تسهیلات اشتغال زمینه ساز افزایش تولید در کشور می‌شود که در این زمینه بانک‌ها مقاومت می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - وحید صباحی کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه در حال حاضر پرداخت تسهیلات از سوی بانک ها باید طبق قانون متناسب با ظرفیت بخش‌های مختلف و در جهت حمایت از اشتغال زایی باشد گفت: آمارها حاکی از آن است که در این زمینه همکاری لازم از سوی بانک مرکزی در جهت پرداخت تسهیلات به ویژه در حوزه اشتغال صورت نمی‌گیرد و همین امر خود باعث شده که‌ زمینه برای ایجاد اشتغال پایدار در  مناطق مختلف فراهم نشود.

 

وی ادامه داد: تسهیلات اشتغال یکی از ابزارهای کلیدی در توسعه اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری است اما عدم پرداخت این تسهیلات می‌تواند تاثیرات منفی زیادی بر روی بازار کار و سرمایه‌گذاری داشته باشد. 

 

بسیا بانک‌ها به دلیل 

 

این کارشناس اقتصادی‌‌ توضیح داد: بسیاری از بانک‌ها بهانه‌های مختلفی از جمله عدم تأمین منابع مالی یا عدم نقدینگی و مشکلات مالی می‌آوردند که قادر به پرداخت تسهیلات نیستند که این امر بهانه بیش نیست چراکه آمار از پرداخت تسهیلات در بخش های مختلف حکایت دارد.

 

وی بیان کرد: بانک مرکزی ممکن است به دلیل شرایط اقتصادی سخت، سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ای برای اعطای تسهیلات در نظر بگیرد. این می‌تواند شامل افزایش نرخ بهره یا محدودیت‌های بیشتر برای متقاضیان باشد که زمینه ساز کاهش میزان پرداخت وام اشتغال است.

 

وی گفت: عدم پرداخت تسهیلات اشتغال می‌تواند منجر به افزایش بیکاری شود، زیرا کارفرمایان قادر به استخدام نیروی کار جدید نخواهند بود.

این کارشناس اقتصادی یادآور شد:با عدم دسترسی به تسهیلات، کارآفرینان و سرمایه‌گذاران تمایل کمتری به راه‌اندازی کسب‌وکارهای جدید خواهند داشت، که این خود به کاهش رشد اقتصادی منجر می‌شود.

او گفت: همکاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات اشتغال می تواند زمینه ساز افزایش میزان تولید داخل و از سوی دیگر زمینه برای ایجاد  و جذب نخبگان و اشتغال باشد.

برچسب ها: اشتغال ، وام اشتغال
خبرهای مرتبط
۷۵ درصد تولید مواد معدنی کشور توسط بخش خصوصی انجام می‌شود
۷۸ درصد مطالبات چایکاران پرداخت شد
آمادگی بخش خصوصی برای انجام تنظیم مراودات بین المللی کشور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
واریز سود سهام عدالت از فردا آغاز می‌شود
معترضان به حذف یارانه به کجا مراجعه کنند؟
بنزین یورو ۴ جایگزین بنزین معمولی می‌شود
علت نوسانات بازار مرغ چیست؟
برنامه ریزی برای توزیع ۳ میلیون تن کود یارانه‌ای در بین کشاورزان
آغاز واریز سود سهام عدالت از امروز
اهمیت تامین پایدار سوخت نیروگاه‌ها جهت جلوگیری از خاموشی‌های پاییز
آخرین اخبار
آغاز واریز سود سهام عدالت از امروز
اهمیت تامین پایدار سوخت نیروگاه‌ها جهت جلوگیری از خاموشی‌های پاییز
علت نوسانات بازار مرغ چیست؟
بنزین یورو ۴ جایگزین بنزین معمولی می‌شود
برنامه ریزی برای توزیع ۳ میلیون تن کود یارانه‌ای در بین کشاورزان
معترضان به حذف یارانه به کجا مراجعه کنند؟
واریز سود سهام عدالت از فردا آغاز می‌شود
پرواز هرگونه پهپاد غیرنظامی بدون پلاک، غیرقانونی است
کاهش دمای هوای کشور در روزهای پایانی هفته
جزئیات بازار دوم ارزی مرکز مبادله اعلام شد/ بانک مرکزی دخالتی در نرخ‌ها ندارد
مالیات اولین نقل‌وانتقال خودرو بر عهده شرکت‌های عرضه کننده است
تحریم تأثیر دارد، اما تاثیر سوءمدیریت بدتر از اسنپ بک است / بازار دو میلیارد دلاری عراق در حوزه لاستیک و پلاستیک
توسعه روابط ایران و روسیه در حوزه نظام مالیاتی کشور+ فیلم
گشایش نمایشگاه بین‌المللی اینوپروم بلاروس با حضور وزیر صمت
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۸ مهر ماه
صادرات طلای سرخ ۶۰ درصد افزایش یافت
فروش بیش از ۳ هزار میلیارد ریال «کالای تملیکی»
ارتقای دیپلماسی استاندارد و تضمین حقوق مصرف‌کنندگان از طریق سند جامع راهبردی
بهره‌برداری از ۴۰ همت پروژه جدید آب و فاضلاب
مکانیسم ماشه بخش معدن را متوقف نمی‌کند/ اختصاص ۲.۵ میلیارد دلار برای زیرساخت بخش معدن
افزایش بیش از ۳۴ هزار واحدی شاخص کل بورس در روز قرمز شاخص کل هم‌وزن
۷۵ درصد تولید مواد معدنی کشور توسط بخش خصوصی انجام می‌شود
واریز سود سهام عدالت متوفیان برای وراث همراه با سود ۱۴۰۲ به شرط سجامی بودن
عملیات اجرایی ۶۸۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن کلید خورد+ فیلم
نحوه ثبت درخواست استرداد اضافه پرداختی مالیات بر درآمد حقوق
توسعه تجارت با کشورهای منطقه محور نشست اتحادیه اوراسیا
هیچ‌ چالشی در تامین کالاهای اساسی وجود ندارد
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۸ مهرماه ۱۴۰۴
۶ الی ۷ درصد از مشترکان تهران بیش از دو برابر الگو آب مصرف می‌کنند+ فیلم
آغاز فصل نوین حمل‌ونقل با همکاری وزارتخانه‌های راه و ارتباطات