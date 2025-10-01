کارشناس اقتصادی گفت: پرداخت تسهیلات اشتغال زمینه ساز افزایش تولید در کشور می‌شود که در این زمینه بانک مرکزی مقاومت می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - وحید صباحی کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه در حال حاضر پرداخت تسهیلات از سوی بانک ها باید طبق قانون متناسب با ظرفیت بخش‌های مختلف و در جهت حمایت از اشتغال زایی باشد گفت: آمارها حاکی از آن است که در این زمینه همکاری لازم از سوی بانک مرکزی در جهت پرداخت تسهیلات به ویژه در حوزه اشتغال صورت نمی‌گیرد و همین امر خود باعث شده که‌ زمینه برای ایجاد اشتغال پایدار در  مناطق مختلف فراهم نشود.

وی ادامه داد: تسهیلات اشتغال یکی از ابزارهای کلیدی در توسعه اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری است اما عدم پرداخت این تسهیلات می‌تواند تاثیرات منفی زیادی بر روی بازار کار و سرمایه‌گذاری داشته باشد. 

این کارشناس اقتصادی‌‌ توضیح داد: بسیاری از بانک‌ها بهانه‌های مختلفی از جمله عدم تأمین منابع مالی یا عدم نقدینگی و مشکلات مالی می‌آوردند که قادر به پرداخت تسهیلات نیستند که این امر بهانه بیش نیست چراکه آمار از پرداخت تسهیلات در بخش های مختلف حکایت دارد.

وی بیان کرد: بانک مرکزی ممکن است به دلیل شرایط اقتصادی سخت، سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ای برای اعطای تسهیلات در نظر بگیرد. این می‌تواند شامل افزایش نرخ بهره یا محدودیت‌های بیشتر برای متقاضیان باشد که زمینه ساز کاهش میزان پرداخت وام اشتغال است.

وی گفت: عدم پرداخت تسهیلات اشتغال می‌تواند منجر به افزایش بیکاری شود، زیرا کارفرمایان قادر به استخدام نیروی کار جدید نخواهند بود.

این کارشناس اقتصادی یادآور شد:با عدم دسترسی به تسهیلات، کارآفرینان و سرمایه‌گذاران تمایل کمتری به راه‌اندازی کسب‌وکارهای جدید خواهند داشت، که این خود به کاهش رشد اقتصادی منجر می‌شود.

او گفت: همکاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات اشتغال می تواند زمینه ساز افزایش میزان تولید داخل و از سوی دیگر زمینه برای ایجاد  و جذب نخبگان و اشتغال باشد.

