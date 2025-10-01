رئیس پلیس راهور فراجا گفت: آمار خودرو‌های از رده خارج‌شده امسال به دلیل واردات خودرو افزایش چندصددرصدی داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سردار سید تیمور حسینی، درباره روند اسقاط خودرو‌های فرسوده اظهار کرد: آمار خودرو‌های از رده خارج‌شده فرسوده، امسال به واسطه بحث واردات خودرو افزایش چندصددرصدی داشته است. حتماً نمی‌توان انتظار داشت در شرایطی که چند سال واردات خودرو متوقف بوده، مالکان خودرو‌های فرسوده اقدام به اسقاط و دریافت گواهی کنند و این فرایند باید به‌تدریج شکل بگیرد.

وی افزود: امروز به دلیل نیاز به گواهی اسقاط برای واردات و شماره‌گذاری خودرو‌های نو، این موضوع بسیار مهم است. اگر مانعی ایجاد نشود و از واردات خودرو منصرف نشوند و اجازه دهند دو تا سه سال متوالی روند واردات ادامه پیدا کند، درصد بسیار بالایی از خودرو‌های فرسوده از چرخه تردد خارج خواهد شد.

سردار حسینی در ادامه به مشکل پلاک‌های آلوده (پلاک آلوده پلاکی است که عوارض شهرداری یا طرح ترافیک روی آن باقی مانده، اما تعویض پلاک انجام شده است) اشاره کرد و گفت: ما با برخی سامانه‌ها، به ویژه سامانه‌های مربوط به عوارض شهرداری و آزادراه‌ها، مشکلاتی داریم که در حال اصلاح است. به این مجموعه‌ها اعلام کرده‌ایم به هیچ عنوان نمی‌توانیم سامانه‌های خود را معطل کنیم یا اجازه دهیم مبلغی ناحق به نام افرادی که مرتکب تخلفی نشده‌اند، ثبت شود. هم واحد فاوا و هم سامانه شماره‌گذاری پلیس در حال اصلاح این مشکل هستند که به زودی انجام خواهد شد.

رئیس پلیس راهور فراجا درباره طرح بازتسجیل موتورسیکلت‌ها نیز گفت: طرح بازتسجیل از اقدامات مؤثری است که اجرای آن می‌تواند نقش مهمی در کنترل و نظارت بر رفتار موتورسواران داشته باشد. این طرح آغاز شده و اجرای آن ادامه خواهد داشت.

