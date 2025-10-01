آسمان شب چهاردهم مهرماه میزبان پدیده «اَبَرماه برداشت» خواهد بود که درخشان‌تر و بزرگ‌تر از معمول در آسمان پاییزی خودنمایی می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - آسمان شب چهاردهم مهرماه میزبان پدیده «اَبَرماه برداشت» خواهد بود که درخشان‌تر و بزرگ‌تر از معمول در آسمان پاییزی خودنمایی می‌کند. این اَبَرماه که در فرهنگ غربی به دلیل هم‌زمانی با فصل برداشت محصول به این نام خوانده می‌شود، اولین اَبَرماه سال ۲۰۲۵ میلادی محسوب می‌شود.

وبگاه پراویدِنس جورنال در گزارشی آورده است:

در روز‌های آینده، آسمان شاهد پدیده ماه کامل خواهد بود که هم ماه برداشت (Harvest Moon) و هم یک اَبَرماه (Supermoon) است. اَبَرماه پدیده‌ای است که در آن ماه کامل در نزدیک‌ترین نقطه ممکن به زمین قرار می‌گیرد. این نزدیکی در مدار بیضوی‌شکل ماه به زمین باعث می‌شود که قرص ماه در آسمان، تا ۱۴ درصد بزرگ‌تر و تا ۳۰ درصد درخشان‌تر از زمانی که در دورترین فاصله از زمین است، به نظر برسد.

زمان مشاهده ماه کامل آینده

ماه برداشت که هر سال در اکتبر (۹ مهر تا ۹ آبان) طلوع می‌کند، در ۱۴ مهر ۱۴۰۴/ ۶ اکتبر ۲۰۲۵ میلادی مشاهده‌شدنی است. این ماه به‌عنوان یک اَبَرماه، بزرگ‌تر و درخشان‌تر از ماه‌های کامل معمولی به نظر می‌رسد.

ویژگی‌های ماه برداشت

بر اساس تقویم آلماناک، این ماه در چندین شب متوالی تقریباً هم‌زمان با غروب خورشید طلوع می‌کند که به کشاورزان فرصت بیشتری برای برداشت محصول زیر نور ماه می‌دهد. معمولاً این پدیده در سپتامبر (۱۰ شهریور تا ۸ مهر) رخ می‌دهد، اما در سال ۲۰۲۵ میلادی به دلیل نزدیکی به اعتدال پاییزی (۱ مهر ۱۴۰۴) در اکتبر مشاهده خواهد شد. در چنین مواردی، ماه کامل سپتامبر با نام ماه ذرت (Corn Moon) خوانده می‌شود.

نام‌های دیگر ماه اکتبر

در سال‌هایی که ماه اکتبر، ماه برداشت نیست، به‌عنوان ماه شکارچی (Hunter’s Moon) شناخته می‌شود. همچنین نام‌های بومی آمریکایی برای این ماه شامل موارد زیر است:

ماه خشک‌کردن برنج (داکوتا)
ماه ریزش برگ‌ها (انیشینابه)
ماه یخبندان (اوجیبوه) و ماه یخ (هایدا)
ماه کوچ (کری)
اَبَرماه‌های دیگر سال ۲۰۲۵

علاوه بر این پدیده که اولین اَبَرماه سال خواهد بود، دو اَبَرماه دیگر در تاریخ‌های ۱۴ آبان/ ۵ نوامبر با نام ماه سگ آبی (Beaver Moon) و ۱۳ آذر/ ۴ دسامبر با نام ماه سرد (Cold Moon) طلوع خواهند کرد.

نحوه مشاهده

برای دیدن این پدیده نیاز به تجهیزات خاصی نیست، اما استفاده از تلسکوپ یا دوربین دوچشمی می‌تواند تجربه بهتری ایجاد کند.

منبع: ایرنا

برچسب ها: پدیده ابرماه ، نجوم
