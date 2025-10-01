باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

از امروز تا پایان هفته هوای تهران خنک خواهد شد + فیلم

کارشناس هواشناسی در مورد آب و هوای تهران نکاتی بیان‌ کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیر سرکرده، کارشناس هواشناسی با حضور در گفتگو با برنامه سلام تهران در خصوص وضعیت آب و هوای تهران توضیحاتی ارائه کرد.

 

 

 

مطالب مرتبط

تداوم بارش های پراکنده

ادامه بارش های تابستانی

اطلاع از وضع هوای استان ها در یک نگاه + تصویر

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
انتشار تصاویری از تخلیه خدمه کشتی هدف قرار گرفته به دست نیرو‌های مسلح یمن
۸۴۲

انتشار تصاویری از تخلیه خدمه کشتی هدف قرار گرفته به دست نیرو‌های مسلح یمن

۰۹ . مهر . ۱۴۰۴
دبیر با کت داماد رئیس‌جمهور به دیدار پزشکیان رفت! + فیلم
۵۷۷

دبیر با کت داماد رئیس‌جمهور به دیدار پزشکیان رفت! + فیلم

۰۹ . مهر . ۱۴۰۴
ورود موبایل به ورزشگاه‌های ایران ممنوع! + فیلم
۵۴۴

ورود موبایل به ورزشگاه‌های ایران ممنوع! + فیلم

۰۹ . مهر . ۱۴۰۴
ناوگان صمود در مسیره غزه به منطقه خطر رسید + فیلم
۴۹۳

ناوگان صمود در مسیره غزه به منطقه خطر رسید + فیلم

۰۹ . مهر . ۱۴۰۴
تصمیم گیری‌های فدراسیون برای پاداش قهرمانی تیم وزنه برداری چگونه است؟ + فیلم
۴۴۰

تصمیم گیری‌های فدراسیون برای پاداش قهرمانی تیم وزنه برداری چگونه است؟ + فیلم

۰۹ . مهر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.