باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان هواشناسی اعلام کرد، امروز در شمال آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، زنجان و قزوین نیز افزایش ابر و گاهی رگبار پراکنده پیش بینی میشود.
امروز در شمال شرق، شرق و دامنههای جنوبی البرز وزش باد افزایش مییابد. در برخی مناطق بهویژه در منطقه زابل خیزش گردو خاک و کاهش کیفیت هوا انتظار میرود.
پنجشنبه ابرناکی و بارش پراکنده در شرق اردبیل، استانهای ساحلی خزر و در ارتفاعات خراسان شمالی ادامه خواهد داشت.
جمعه در غالب مناطق کشور جوی آرام و پایدار مستقر میشود.
در نوار شمالی کشور بهویژه سواحل دریای خزر طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه کاهش نسبی دما و روزهای جمعه تا یکشنبه افزایش دما رخ میدهد.
چهارشنبه و پنجشنبه دریای خزر و در سه روز آینده خلیج فارس و تنگه هرمز مواج است.
امروز آسمان تهران صاف تا کمی ابری، گاهی وزش باد شدید است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۳۱ و کمینه دمای آن به ۱۸ درجه سانتی گراد بالای صفر خواهد رسید.