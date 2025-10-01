باشگاه خبرنگاران جوان - حدود ۱۰ روز قبل نیروهای نامحسوس کلانتری شفای مشهد با بهره گیری از توان اطلاعاتی بسیج محلی و همچنین به کارگیری منابع و مخبران، به کارتهای تبلیغی با عنوان عجیب «خدمات قتل» دست یافتند که در بولوار شهید موسوی قوچانی و در حد بسیار محدودی با تصاویر جنایی توزیع شده بود. این ماجرا در حالی حساسیت افسران اطلاعاتی کلانتری را برانگیخت که در زیر کارت تبلیغی (کارت ویزیت) فقط یک نشان تلگرامی وجود داشت.
با توجه به این تصاویر وحشتناک شلیک گلوله و قتل که دامنه آن به گروههای تلگرامی در فضای مجازی میرسید، نیروهای انتظامی موضوع را به سرگرد احسان سبکبار (رئیس کلانتری شفا) اطلاع دادند. این گونه بود که با دستور رئیس کلانتری بلافاصله جلسه تحلیلی این ماجرا در اتاق فرماندهی برگزار و مقرر شد گروه نامحسوس پلیس به صورت نفوذی و در پوشش مبدل، این ماجرا را به طور ویژه بررسی کنند.
طولی نکشید که افسران کارآزموده کلانتری وارد نشان تلگرامی مذکور شدند و به اطلاعاتی عجیب و حیرت انگیز دست یافتند. مرد جوانی که درآن سوی خط با عوامل نفوذی و نامحسوس پلیس وارد گفتوگو شده بود، ادعا کرد به صورت تضمینی «خدمات جنایی» ارائه میدهد، اما در قبال کشتن هر زن ۳۰۰ میلیون و هر مرد ۵۰۰ میلیون تومان دستمزد دریافت میکند!
این ماجرای عجیب که در تاریخ ایران بی سابقه بود، حساسیت پلیس را در حالی دوچندان کرد که «هوش سیاه» برای اثبات ادعای خود تصاویری از اجساد مختلف را از طریق فضای مجازی برای نیروهای انتظامی ارسال کرد و مدعی شد اینها تصاویر قربانیانی است که به دست او به قتل رسیدهاند! ولی خیلی زود تصاویر مذکور به دلیل استفاده «هوش سیاه» از «حذف زمانی» (تایمر) از روی صفحه نمایش محو شد!
با وجود این، موضوع بسیار پیچیده واهمیتی خاص یافت. در همین حال عوامل انتظامی بی درنگ ماجرا را برای قاضی «قناد» (قاضی کشیک دادسرای عمومی وانقلاب مشهد) تشریح کردند و با راهنمایی و مجوزهای مقام قضایی به ریشه یابی دقیق عجیبترین پرونده جنایی پرداختند.
خیلی زود عملیات نفوذی نیروهای انتظامی با نظارت مستقیم سرگرد سبکبار آغاز و تماسهای مختلف برای جلب اعتماد «هوش سیاه» برقرار شد. در همین حال یکی از افسران کارآزموده کلانتری که خود را متقاضی قتل یک زن جوان معرفی کرده بود، بالاخره موفق شد «هوش سیاه» را به محل قرار بکشاند. او به مرد جوان گفت:قصد دارد زنی را از میان بردارد که برایش مزاحمتهای زیادی ایجاد کرده است! «هوش سیاه» نیز با تاکید بر این که باید یک قطعه سکه بهار آزادی را برای آغاز «قتل» بپردازد، قبول کرد تا در یکی از کافی شاپهای بولوار امامت حضور یابد؛ بنابراین علاوه بر نیروهای نامحسوس پلیس، گروه پشتیبانی و عملیاتی نیز به سرپرستی ستوان «پیروثابت» (افسرگشت) ساعتی قبل از زمان قرار، در اطراف کافی شاپ مستقر شدند تا این که بالاخره جوان عینکی با کلاه نقاب دار از راه رسید و با بیان نام رمزی که پلیس برای شناسایی در اختیار وی گذاشته بود وارد محل قرار صوری شد. او که مدام با نگرانی اطراف خود را میپایید به نیروهای نفوذی پلیس گفت:فقط مشخصات فردی که قصد کشتن او را دارید به من بدهید! من ظرف یک ماه طوری او را به قتل میرسانم که هیچ کس به ماجرا مشکوک نشود! ولی یک سکه تمام بهار آزادی را به عنوان پیش پرداخت میگیرم و بقیه را در ادامه قتل و ارسال تصویر جسد دریافت میکنم!
پس ازآن که همه اظهارات و ادعاهای «هوش سیاه» توسط نیروهای نامحسوس کلانتری شفا مستندسازی و فیلم برداری شد، ناگهان حلقههای قانون بر دستان این جوان۲۶ ساله گره خورد و او قبل از آن که بتواند قهوه تلخ خود را بنوشد به مقر انتظامی منتقل شد.
«م-ف» که قبلا نیز به اتهام تیراندازی دستگیر شده بود و خالکوبیهای متعددی از نشان نازیهای آلمان تا تصاویر وحشتناک را بر نقاط مختلف بدنش داشت، مورد بازجوییهای فنی قرارگرفت و ادعا کرد:من به قصد کلاهبرداری از شهروندان چنین نقشهای را طراحی و اجرا کردم. میخواستم پولهایی را بگیرم و بعد فرارکنم! به همین منظور از یکی از وبهای خارجی تصاویر اجساد را دانلود میکردم و به عنوان نمونه جنایت هایم برای افراد میفرستادم! چراکه از مدتی قبل خودروام دچار نقص فنی شده بود ومن به خاطر بی پولی، توان تعمیر آن را نداشتم! این بود که به منظور کلاهبرداری و دریافت پول از مردم، کارت «خدمات قتل» را درست کردم و به دو نفر آن کارتها را دادم. من قاتل نیستم، فقط قصد داشتم بعد از گرفتن بیعانه انجام قتل، شماره تلفن مشتری را در فهرست سیاه قرار بدهم!
از سوی دیگر هم، چون قرصهای متادون مصرف میکنم، عقل خودم را از دست داده بودم و اکنون نیز پشیمان هستم.
در پی اعترافات این جوان عینکی مخوف، نیروهای انتظامی منزل وی را در بولوار سیدرضی مشهد و با دستور مقام قضایی مورد بازرسی قراردادند که در نتیجه تعدادی از کارتهای تبلیغی به همراه ماسک چرمی، دستکشهای مشکی، لپ تاپ و گوشی تلفن کشف شد که بررسی محتویات گوشی تلفن وی نیز نشان داد او با همین شگرد با افراد دیگری نیز قرار گذاشته است و احتمال میرود جرایم دیگری نیز مرتکب شده باشد. به همین دلیل این پرونده عجیب جنایی به شعبه ۲۵۵ دادسرای عمومی وانقلاب مشهد ارسال شد تا ماجرای مذکور توسط قاضی صادق صفری (قاضی ویژه قتل عمد) مورد واکاویهای دقیق جنایی قرارگیرد.
