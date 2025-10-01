باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دیمیتری مدودف، معاون رئیس شورای امنیت روسیه به اظهارات دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در مورد زیردریاییهای هستهای این کشور واکنش نشان داد.
مدودف در کانال خود نوشت: «در قسمت جدیدی از فیلم اکشن، هیجانانگیز و وحشی هالیوودی با نام «زیردریاییهای هستهای آمریکا به عنوان ابزار انتقام از پستهای حریف در پلتفرم ایکس» ستاره فیلمهای درجه دوم آمریکایی به اسم د. د. ترامپ، دوباره از زیردریاییهایی صحبت میکند که به سواحل روسیه فرستاده بود و در این قسمت توضیح میدهد که آنها چقدر خوب پنهان شده بودند.»
او افزود: «اما، همانطور که در سریال پلیسی افسانهای شوروی گفته شد، نتیجه روشن است: پیدا کردن یک گربه سیاه در یک اتاق تاریک دشوار است، به خصوص اگر اصلاً آنجا نباشد.»
این در حالی است که ترامپ روز سهشنبه ادعا کرد که دستور داده تا یک یا دو زیردریایی به عنوان اقدام احتیاطی به سواحل روسیه منتقل شوند. او اضافه کرد: «من یک یا دو زیردریایی را به عنوان یک اقدام کاملا احتیاطی به سواحل روسیه فرستادم. ما نمیتوانیم اجازه دهیم مردم کلمه هستهای را به آسانی به کار ببرند.»
در اوایل ماه اوت گذشته، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، تایید کرده بود که بحث غیرمستقیم درباره تواناییهای هستهای بین ترامپ و دیمیتری مدودف، معاون رئیس شورای امنیت روسیه در رسانههای اجتماعی وجود دارد که مضمون آن این بود که زیردریاییهای هستهای آمریکا بدون توجه به اظهارات سیاستمداران، در حالت آمادهباش رزمی باقی میمانند.
رئیسجمهور آمریکا قبلا در پلتفرم تروث سوشال ذکر کرده بود که اگر دستور استقرار مجدد دو زیردریایی هستهای آمریکایی را در مناطق مناسب صادر کرده باشد، این به دلیل اظهارات معاون رئیس شورای امنیت روسیه بوده است. از نظر ترامپ، مدودف اظهارات تحریکآمیزی درباره موضوع هستهای بیان کرده بود.
منبع: آر تی