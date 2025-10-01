هافبک ایرانی تیم فوتبال شباب الاهلی امارات تک گل پیروزی بخش تیمش در مقابل الاتحاد عربستان را به ثمر رساند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سعید عزت اللهی هافبک ایرانی تیم فوتبال شباب الاهلی امارات در بازی شب گذشته این تیم موفق شد تک گل ۳ امتیازی بازی را به ثمر برساند و بهترین بازیکن این دیدار شود.

عزت اللهی در پایان این بازی گفت: بازی سختی بود به هر حال تیم الاتحاد ترکیبی از بهترین بازیکنان را در اختیار دارد و تیم ما جوان است و خوشحالم که با حمایت تماشاگران و هم تیمی هایم این اتفاق رخ داد و ۳ امتیاز را بدست آوردیم.

وی ادامه داد: ما یک خانواده و تیم هستیم و متحد به زمین آمدیم و پیروز این بازی شدیم و برای بازی‌های آینده باید سخت کار کنیم و همینطور قوی بمانیم.