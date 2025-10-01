بازی‌های فوتبال در آسیا و اروپا و هندبال امروز در کشور‌های مختلف برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - در مهمترین بازی‌های فوتبال در اروپا تیم‌های بارسلونا و پاری سن ژرمن در لیگ قهرمانان اروپا به مصاف هم می‌روند.

در آسیا نیز در دیدار استقلال ایران و المحرق بحرین در ورزشگاه شهر قدس برگزار می‌شود.

برنامه بازی‌های به شرح زیر است:

لیگ نخبگان آسیا

ویسل کوبه-ملبورن سیتی
ساعت ۱۳:۳۰

لیگ برتر هندبال

سپاهان - نفت و گاز گچساران
ساعت ۱۶:۰۰

لیگ قهرمانان آسیا ۲

استقلال المحرق بحرین
ساعت ۱۹:۳۰

الوحدات اردن- الوصل امارات
ساعت ۱۹:۳۰

نیروی هوایی عراق- النصر
ساعت ۲۱:۴۵

لیگ قهرمانان اروپا

یونیون سن‌ژیلوا- نیوکاسل
ساعت ۲۰:۱۵

بارسلونا- پاری‌سن‌ژرمن
ساعت ۲۲:۳۰

آرسنال-المپیاکوس
ساعت ۲۲:۳۰

موناکو-منچستر سیتی
ساعت ۲۲:۳۰

دورتموند-اتلتیک بیلبائو
ساعت ۲۲:۳۰

ناپولی-اسپورتینگ
ساعت ۲۲:۳۰

ویارئال-یوونتوس
ساعت ۲۲:۳۰

