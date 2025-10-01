باشگاه خبرنگاران جوان - در مهمترین بازیهای فوتبال در اروپا تیمهای بارسلونا و پاری سن ژرمن در لیگ قهرمانان اروپا به مصاف هم میروند.
در آسیا نیز در دیدار استقلال ایران و المحرق بحرین در ورزشگاه شهر قدس برگزار میشود.
برنامه بازیهای به شرح زیر است:
ویسل کوبه-ملبورن سیتی
ساعت ۱۳:۳۰
سپاهان - نفت و گاز گچساران
ساعت ۱۶:۰۰
استقلال المحرق بحرین
ساعت ۱۹:۳۰
الوحدات اردن- الوصل امارات
ساعت ۱۹:۳۰
نیروی هوایی عراق- النصر
ساعت ۲۱:۴۵
یونیون سنژیلوا- نیوکاسل
ساعت ۲۰:۱۵
بارسلونا- پاریسنژرمن
ساعت ۲۲:۳۰
آرسنال-المپیاکوس
ساعت ۲۲:۳۰
موناکو-منچستر سیتی
ساعت ۲۲:۳۰
دورتموند-اتلتیک بیلبائو
ساعت ۲۲:۳۰
ناپولی-اسپورتینگ
ساعت ۲۲:۳۰
ویارئال-یوونتوس
ساعت ۲۲:۳۰