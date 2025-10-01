قطع اینترنت در افغانستان؛ درهای مرز دوغارون به روی صادرات بسته شد

باشگاه خبرنگاران جوان- قطع گسترده اینترنت در افغانستان موجب توقف خروج حدود ۸۰۰ دستگاه کامیون ایرانی و افغانستانی از مرز دوغارون شده است.

این اختلال از ساعت ۱۹ روز گذشته آغاز شده و تنها بر خروج کامیون‌ها از ایران اثر گذاشته است.

اسماعیل پورعابد، مدیر پایانه مرزی دوغارون، با تأیید این خبر اعلام کرد که قطعی اینترنت باعث اختلال در ارتباط مجازی با طرف افغانستانی شده است.

وی افزود: برای حل این مشکل، در حال تلاش برای برگزاری ملاقات مرزی با مسئولان افغانستان از طریق هنگ مرزی تایباد هستیم.

پورعابد خاطرنشان کرد که ورود کامیون‌ها از افغانستان به ایران بدون مشکل و به صورت عادی ادامه دارد. به طور معمول، روزانه بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ دستگاه کامیون از این گذرگاه به سمت افغانستان خارج می‌شوند و فرآیند تردد تا ساعت ۲۳ شب ادامه دارد.