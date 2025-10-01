باشگاه خبرنگاران جوان- سازمانهای امدادی و کارشناسان بینالمللی هشدار دادهاند که پایتخت افغانستان در آستانه بحران شدید آب قرار دارد. بر اساس گزارشها، تشدید خشکسالیها، بارشهای نامنظم و افزایش جمعیت موجب شده کابل با کمبود گسترده آب مواجه شود.
شبکه تحلیلگران افغانستان هشدار داده که ذخایر آب زیرزمینی کابل ممکن است تا سال ۲۰۳۰ به طور کامل به پایان برسد و سایر شهرهای افغانستان نیز در مسیر خشک شدن قرار دارند. این بحران تنها به کمبود آب آشامیدنی محدود نبوده و به شیوع بیماریها، سوءتغذیه و ترک تحصیل کودکان منجر شده است.
بر اساس این گزارش، خانوادههای کمدرآمد مجبور شدهاند تا یکسوم درآمد روزانه خود را صرف خرید آب کنند. بسیاری از کودکان برای آوردن آب از تحصیل بازماندهاند، زیرا باید ساعات طولانی در صف آب بایستند.
خشکسالی، نابسامانی زیرساختها و بارشهای نامنظم باعث شده حتی چاههایی با عمق بیش از ۱۲۰ متر نیز خشک شوند. جمعیت کابل طی دو دهه گذشته از مرز شش میلیون نفر گذشته، اما سرمایهگذاری در زیرساختهای آبرسانی محدود بوده است.
نجیبالله صدیق، پژوهشگر آب مستقر در آلمان، کابل را یکی از مناطقی میداند که با بیشترین تنش آبی در جهان مواجه است. افزایش مهاجرت به کابل، کاهش برف و باران و خشک شدن رودخانهها، فشار مضاعفی بر منابع محدود آبی این شهر وارد کرده و هشدارها درباره وقوع یک فاجعه انسانی را جدیتر کرده است.