سازمان‌های امدادی و کارشناسان بین‌المللی هشدار داده‌اند پایتخت افغانستان با بحران شدید آب روبرو است. بر اساس این گزارش‌ها، ذخایر آب زیرزمینی کابل ممکن است تا سال ۲۰۳۰ به طور کامل خشک شود.

باشگاه خبرنگاران جوان- سازمان‌های امدادی و کارشناسان بین‌المللی هشدار داده‌اند که پایتخت افغانستان در آستانه بحران شدید آب قرار دارد. بر اساس گزارش‌ها، تشدید خشکسالی‌ها، بارش‌های نامنظم و افزایش جمعیت موجب شده کابل با کمبود گسترده آب مواجه شود.

شبکه تحلیلگران افغانستان هشدار داده که ذخایر آب زیرزمینی کابل ممکن است تا سال ۲۰۳۰ به طور کامل به پایان برسد و سایر شهرهای افغانستان نیز در مسیر خشک شدن قرار دارند. این بحران تنها به کمبود آب آشامیدنی محدود نبوده و به شیوع بیماری‌ها، سوءتغذیه و ترک تحصیل کودکان منجر شده است.

بر اساس این گزارش، خانواده‌های کم‌درآمد مجبور شده‌اند تا یک‌سوم درآمد روزانه خود را صرف خرید آب کنند. بسیاری از کودکان برای آوردن آب از تحصیل بازمانده‌اند، زیرا باید ساعات طولانی در صف آب بایستند.

خشکسالی، نابسامانی زیرساخت‌ها و بارش‌های نامنظم باعث شده حتی چاه‌هایی با عمق بیش از ۱۲۰ متر نیز خشک شوند. جمعیت کابل طی دو دهه گذشته از مرز شش میلیون نفر گذشته، اما سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های آب‌رسانی محدود بوده است.

نجیب‌الله صدیق، پژوهشگر آب مستقر در آلمان، کابل را یکی از مناطقی می‌داند که با بیشترین تنش آبی در جهان مواجه است. افزایش مهاجرت به کابل، کاهش برف و باران و خشک شدن رودخانه‌ها، فشار مضاعفی بر منابع محدود آبی این شهر وارد کرده و هشدارها درباره وقوع یک فاجعه انسانی را جدی‌تر کرده است.

برچسب ها: بحران آب ، کابل ، خشکسالی در افغانستان
خبرهای مرتبط
هشدار بی آبی برای کابل داده شد
کابل در آستانه تبدیل شدن به نخستین پایتخت بدون آب جهان
افغانستان در معرض آسیب های تغییرات اقلیمی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مدودف مجددا ترامپ را مسخره کرد
فروپاشی زیر فشار عدالت: اقتصاد صهیونیستی در تله انزوای جهانی
سه‌گانه هسته‌ای آمریکا در آستانه فروپاشی
انفجار در آلمان؛ حضور گسترده پلیس و آتش‌نشانی در محل
نزدیک شدن کشتی‌های ناشناس به ناوگان صمود
بحران آمریکا: دولت ترامپ رسما فلج شد
قطع اینترنت در افغانستان؛ درهای مرز دوغارون به روی صادرات بسته شد
فشار ترکیه، قطر و مصر به حماس برای پاسخ مثبت به آمریکا
نه بزرگ مادورو به آمریکا: آمریکای لاتین «حیاط خلوت» نیست
زنان و کودکان زلزله‌زده افغانستان در معرض تهدید زمستان سخت هستند
آخرین اخبار
بازگشایی گذرگاه مرزی «انگور اده» پس از دو سال تعطیلی
فشار ترکیه، قطر و مصر به حماس برای پاسخ مثبت به آمریکا
و اینک ماموریت جدید ترکیه
نه بزرگ مادورو به آمریکا: آمریکای لاتین «حیاط خلوت» نیست
نزدیک شدن کشتی‌های ناشناس به ناوگان صمود
انفجار در آلمان؛ حضور گسترده پلیس و آتش‌نشانی در محل
کاهش نظامیان آمریکا در بغداد و تمرکز بر اربیل
زنان و کودکان زلزله‌زده افغانستان در معرض تهدید زمستان سخت هستند
کابل در آستانه بحران آب؛ ذخایر زیرزمینی کابل تا ۲۰۳۰ تمام می شود
قطع اینترنت در افغانستان؛ درهای مرز دوغارون به روی صادرات بسته شد
مدودف مجددا ترامپ را مسخره کرد
بحران آمریکا: دولت ترامپ رسما فلج شد
فروپاشی زیر فشار عدالت: اقتصاد صهیونیستی در تله انزوای جهانی
سه‌گانه هسته‌ای آمریکا در آستانه فروپاشی
صدور حکم غیابی اعدام برای رئیس جمهور سابق کنگو
نخست وزیر ایتالیا خواستار توقف ناوگان صمود شد!
ترامپ: تعطیلی دولت آمریکا محتمل است
زلزله شدید ۶ ریشتری اندونزی را لرزاند
قطر: مواردی در طرح ترامپ نیاز به شفاف‌سازی و مذاکره دارد
اوپک گزارش‌ها در مورد افزایش تولید نفت را رد کرد
چین: با اعمال تحریم‌ها علیه ایران مخالفیم
آمریکا سیستم‌های ضد پهپاد به دانمارک ارسال می‌کند
کشته شدن ۹ نفر در حادثه‌ای در نیروگاه برق چنای هند
زلزله‌ای به بزرگی ۶.۹ ریشتر فیلیپین را لرزاند
ترامپ: آمریکا از سوی روسیه «کمی» تهدید هسته‌ای شد
الزامی شدن ویزای کار برای اتباع خارجی
قطر: جلسه‌ای در مورد طرح غزه با حماس و ترکیه برگزار خواهد شد
عربستان آمادگی خود را برای همکاری با آمریکا برای دستیابی به آتش‌بس در غزه اعلام کرد
ضرب الاجل ترامپ به حماس برای پاسخ به طرح غزه
جمهوری چک ورود دیپلمات‌های روسی را محدود می‌کند