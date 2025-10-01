باشگاه خبرنگاران جوان ـ به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، انتشار یک گزارش در یک از روزنامه‌های کشور که مدعی شده بود پس از اجرای قانون جوانی جمعیت، میزان تولد نوزادان سندروم افزایش و مراجعه برای غربالگری کاهش یافته است، تشکیل پرونده قضایی علیه مدیر مسئول روزنامه و عوامل تولید کننده گزارش کذب را به همراه داشت.

بنا بر این گزارش؛ با انتشار این گزارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مرجع تخصصی موضوع محتوای منتشر شده را تکذیب کرد.

وزارت بهداشت اعلام کرد ادعای رشد ۲ تولد نوزادان با اختلال کروموزومی مصداق نشر اکاذیب است و پشتوانه عینی ندارد.

همچنین انتشار این گزارش خلاف واقع، مستمسک تولید محتوا در رسانه‌های معاند شده بود.

بلافاصله پس از انتشار این گزارش دادستانی تهران ضمن تشکیل پرونده و با توجه به محتوای تولید و تکذیبیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی علیه مدیر مسئول و عوامل تولید کننده گزارش کذب در روزنامه مورد اشاره اعلام جرم کرد.