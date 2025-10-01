وزارت جنگ آمریکا اعلام کرد که این کشور ماموریت‌های نظامی خود را در عراق کاهش خواهد داد و بیشتر نیرو‌های خود را به اقلیم کردستان منتقل می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت جنگ آمریکا موسوم به پنتاگون، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که آمریکا و شرکای ائتلافی آن، ماموریت‌های نظامی خود را در عراق طبق دستورات دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور و کمیسیون عالی نظامی مشترک آمریکا و عراق و همچنین طبق بیانیه مشترک صادر شده در ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۴، کاهش خواهند داد.

در این بیانیه ادعا شده است که این کاهش نشان‌دهنده مبارزه موفق با گروه داعش بوده و با هدف انتقال به یک شراکت امنیتی دائمی میان آمریکا و عراق، در راستای منافع ملی آمریکا، قانون اساسی عراق و توافقنامه چارچوب راهبردی بین دو کشور است.

پنتاگون همچنین مدعی شد که این شراکت، امنیت را تقویت کرده و از توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری خارجی و رهبری منطقه‌ای عراق حمایت خواهد کرد، در حالی که هماهنگی نزدیک میان دو دولت و اعضای ائتلاف برای تضمین یک انتقال مسئولانه و امن ادامه خواهد داشت.

در همین راستا، یک مقام آمریکایی در مصاحبه با خبرگزاری رویترز ادعا کرد که بیشتر نیرو‌های آمریکایی به اقلیم کردستان عراق منتقل خواهند شد تا بر مبارزه با بقایای داعش تمرکز کنند، در حالی که نیرو‌های محدودی برای حمایت از همکاری‌های امنیتی دوجانبه در بغداد باقی خواهند ماند.

 در حالی که آمریکا در آغاز سال ۲۰۲۵ حدود ۲۵۰۰ سرباز در عراق و بیش از ۹۰۰ سرباز در سوریه در قالب ائتلاف داشت، این مقام آمریکایی اظهار داشت که پس از تکمیل عملیات انتقال، کل نیروی نظامی در عراق به کمتر از ۲۰۰۰ سرباز کاهش خواهد یافت که بیشتر آنها در اربیل مستقر خواهند شد.

یک مقام نظامی ارشد نیز به این خبرگزاری گفت: «گروه دولت اسلامی دیگر یک تهدید مستمر برای دولت عراق یا برای آمریکا از خاک عراق به شمار نمی‌رود. این یک دستاورد بزرگ است که عراق را قادر می‌سازد تا رهبری تلاش‌های امنیتی داخلی خود را بر عهده بگیرد.»

آمریکا سال گذشته با عراق برای ترک پایگاه هوایی عین‌الاسد در غرب استان الانبار و تحویل آن به دولت عراق به توافق رسید و به گفته این مقام، فرآیند انتقال «در حال اجراست». در مورد سوریه نیز، وی توضیح داد که هرگونه خروج به شرایط موجود بستگی خواهد داشت و تاکید کرد که نیرو‌های آمریکایی همچنان در وضعیت فعلی خود در آنجا باقی خواهند ماند.

آمریکا درحالی ادعای مبارزه با داعش را دارد که پیش از این دونالد ترامپ در سخنانی دولت اوباما را متهم کرده بود که به‌صورت فعالانه از گروه‌های افراطی سلفی که بعدا به داعش تبدیل شدند، حمایت کرده است. ترامپ بارها گفت: «می‌خواهم بگویم که هیلاری کلینتون مکار نیز یکی از بنیان‌گذاران داعش است».

در همین راستا مایک پنس، معاون سابق ترامپ، نیز با صدور بیانیه‌ای اعلام کرده بود سیاست‌های اوباما و کلینتون به ایجاد داعش منجر شد.

منبع: المیادین

تبادل نظر
