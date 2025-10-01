رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از کشف بیش از یک میلیارد واحد ارز و ۹۹ میلیون قلم داروی قاچاق توسط پلیس خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در نشست خبری ضمن تبریک به مناسبت ولادت یازدهمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت، امام حسن عسکری (ع)، و همچنین گرامیداشت هفته فراجا، گفت: این ایام تقارن یافته با هفته دفاع مقدس؛ هفته‌ای که یادآور رشادت‌ها و جانفشانی‌های رزمندگان دلیر و شهدای گرانقدری است که هشت سال تمام از خاک و مرز و بوم این سرزمین دفاع کردند. ما امروز خود را مدیون آن ایثارگری‌ها می‌دانیم.

پلیس مقتدر، امنیت مردم‌محور

وی افزود: امسال هفته فراجا با شعار پلیس مقتدر، مشارکت همگانی و جامعه امن آغاز می‌شود. تلاش ما این است که پلیس را در عرصه‌های مختلف به منظر مردم تقدیم کنیم و با بسترسازی مناسب، زمینه مشارکت و همکاری عمومی را با دکترین امنیت مردم‌محور در جامعه گسترش دهیم. محصول این رویکرد، جامعه‌ای امن‌تر خواهد بود.

دشمنی‌ها پایان‌ناپذیر است

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به توطئه‌های مستمر دشمنان، خاطرنشان کرد:همه ما شاهدیم که دشمن هر روز توطئه جدیدی علیه کشور و ملت ایران طراحی می‌کند. اما به لطف خداوند متعال، عنایات اهل‌بیت (ع) و حضور همدلانه و منسجم ملت سربلند ایران، تمامی این برنامه‌ها تاکنون بی‌نتیجه مانده است. دشمن جنگ ترکیبی را علیه ما آغاز کرده و با شدت بیشتری آن را دنبال خواهد کرد، اما راه مقابله با آن چیزی جز آگاهی، وحدت، همدلی و انسجام ملی نیست.

جنگ ترکیبی؛ اقتصاد و شناخت

سردار رحیمی تصریح کرد: اگر دقیق‌تر نگاه کنیم، امروز دشمن در جنگ ترکیبی خود دو محور اصلی را دنبال می‌کند؛ نخست جنگ اقتصادی و دوم جنگ شناختی. این واقعیت را باید پذیرفت و برای مقابله با آن برنامه‌ریزی دقیق داشت. تنها با حضور همه‌جانبه مردم و تلاش مشترک می‌توان در برابر این هجمه ایستاد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، در سخنانی به تشریح مأموریت‌ها و برنامه‌های این یگان در مواجهه با جنگ ترکیبی دشمن پرداخت و گفت: در جنگ اقتصادی، ملت، مسئولین، فعالان اقتصادی و تلاشگران این عرصه نقش‌آفرین هستند و اقدامات تأثیرگذار انجام خواهند داد. اما در بخش جنگ شناختی، پلیس امنیت اقتصادی به‌عنوان رزمی مقدم این جبهه مأموریت‌های ویژه و خطی را بر عهده گرفته است.

سردار رحیمی تأکید کرد که پلیس امنیت اقتصادی با استقرار و عملیات در سراسر کشور از جمله بنادر، گمرکات، مناطق آزاد و نقطه صفر مرز‌ها برای تأمین نظم و امنیت فرایند‌های اقتصادی و مسیر‌های تجارت تلاش می‌کند: ما در بنادر، گمرک، مناطق آزاد و گذرگاه‌های مرزی حضور فعال داریم تا از خط تولید تا بازار، امنیت لازم برقرار شود.

نظم در فرایند‌های اقتصادی و حمایت از سرمایه‌گذاران

رئیس پلیس امنیت اقتصادی هدف اصلی را برقراری نظم، انضباط و امنیت در فعالیت‌های اقتصادی و تجاری اعلام کرد و افزود: رویکرد اصلی ما برقراری نظم و انضباط و ایجاد امنیت در حوزه فرآیند‌های اقتصادی و فعالیت‌های کسب‌وکار‌ها است؛ چه در فضای حقیقی و چه در فضای مجازی. کسانی که در عرصه سرمایه‌گذاری و تولید فعالیت می‌کنند باید با اطمینان، آرامش و امنیت به کار خود ادامه دهند.

دعوت به همکاری؛ تضمین امنیت برای سرمایه‌گذاران

وی خطاب به فعالان اقتصادی گفت:هر کسی که در این کشور سرمایه‌گذاری می‌کند یا می‌خواهد فعالیت اقتصادی انجام دهد، امنیت او رکن اساسی است و پلیس امنیت اقتصادی مسئول ایجاد این امنیت است. از فعالان اقتصادی دعوت می‌کنم چه در سطح کشور و چه در استان‌ها و مرز‌ها به ما مراجعه کنند.

مقابله با «جوسازی» دشمن و اهمیت مشارکت همگانی

سردار رحیمی بار دیگر نقش مشارکت مردم و فعالان اقتصادی را در خنثی‌سازی تلاش‌های دشمنان یادآور شد و گفت:نگران جوسازی دشمن نباشید؛ کنار هم باشیم تا معدود افرادی که قصد اخلال دارند نتوانند به اهدافشان برسند.

۱۳درصد افزایش برخورد‌ها و پرونده‌ها

رئیس پلیس امنیت اقتصادی در ارائه گزارشی از عملکرد عملیاتی پلیس امنیت اقتصادی عنوان کرد: در برخورد با مجرمان در حوزه‌های مختلف از جمله مفاسد اقتصادی، جرایم گمرکی، مبارزه با کالای قاچاق و قاچاق ارز، نسبت به شش ماهه یک سال گذشته ۱۳ درصد افزایش در تشکیل پرونده و برخورد‌ها داشته است.

سردار رحیمی افزود: پلیس‌های تخصصی، به‌ویژه در بخش امنیت اقتصادی، وظیفه خود را در سطوح مختلف جامعه انجام می‌دهند و ما از هیچ تلاشی برای فائق آمدن بر دشمن فروگذار نخواهیم کرد. امنیت اقتصادی، رکن اصلی مقابله با برنامه‌های دشمن است و ما به این وظیفه متعهدیم.

سردار حسین رحیمی در تشریح آخرین اقدامات پلیس امنیت اقتصادی در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت:ما مخالف ورود کالا‌های ضروری به کشور از مسیر‌های قانونی نیستیم؛ هر کالایی که از طریق مجاری رسمی، با پرداخت عوارض و مالیات قانونی وارد کشور شود، مورد تأیید پلیس است و مردم می‌توانند از آن بهره‌مند شوند. اما در مقابل، در مبارزه با ورود هرگونه کالای قاچاق، قاطع، مصمم و محکم ایستاده‌ایم.

رشد ۳۷ درصدی کشفیات قاچاق کالا

وی با اشاره به عملکرد پلیس در نیمه نخست سال جاری اظهار کرد: در شش‌ماهه اول سال، کشفیات کالای قاچاق ۳۷ درصد افزایش یافته که این بیانگر یک حرکت جهشی و جدی در این حوزه است.

قاچاق معکوس فرآورده‌های نفتی؛ کشف ۳۷ میلیون لیتر سوخت قاچاق

سردار رحیمی به پدیده قاچاق معکوس فرآورده‌های نفتی اشاره کرد و گفت: تنها در شش ماهه اول سال، ۳۷ میلیون لیتر فرآورده‌های سوختی قاچاق کشف شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۵۷ درصد افزایش داشته است. در این عملیات‌ها چندین شبکه بزرگ که سال‌ها با پوشش شرکت‌های سوری، نفت و فرآورده‌های یارانه‌ای را قاچاق می‌کردند، شناسایی و تحت ضربه قرار گرفتند.

جلوگیری از قاچاق دام؛ ۵۲ هزار رأس دام توقیف شد

وی افزود: به دلیل تفاوت قیمت گوشت در کشور‌های منطقه، قاچاق دام زنده به یکی از چالش‌ها تبدیل شده است. در شش ماهه اول سال، بالغ بر ۵۲ هزار رأس دام قاچاق قبل از خروج از کشور کشف و توقیف شد؛ تنها در یک عملیات در بندرعباس، بیش از هزار رأس دام قبل از انتقال به کشتی متوقف شد.

۹۹ میلیون قلم دارو کشف شد

رئیس پلیس امنیت اقتصادی پدیده قاچاق معکوس دارو را یکی دیگر از معضلات جدی دانست و تصریح کرد: در حوزه دارو، متأسفانه با قاچاق معکوس رو‌به‌رو هستیم. در شش ماهه اول امسال، بالغ بر ۹۹ میلیون قلم داروی قاچاق کشف شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲۱ درصد افزایش داشته است.

رشد ۳۲ درصدی کشفیات

رحیمی خاطرنشان کرد: در همین دوره، بالغ بر ۳۷ میلیون قلم کالای اساسی قاچاق کشف شد که از رشد ۳۲ درصدی برخوردار است. این کشفیات نشان‌دهنده تلاش همه‌جانبه پلیس در مقابله با شبکه‌های قاچاق است.

جهش بی‌سابقه در مبارزه با قاچاق ارز

وی در بخش دیگری از سخنان خود به قاچاق ارز اشاره کرد و گفت: در شش ماهه نخست سال جاری، بیش از یک میلیارد واحد ارز قاچاق کشف شد که نسبت به سال گذشته ۸۶۲ درصد رشد داشته است. ارزش ریالی این میزان کشفیات بالغ بر سه همت برآورد می‌شود. این آمار نشان می‌دهد پلیس امنیت اقتصادی در مبارزه با قاچاق ارز نیز اقدامات اساسی و بی‌سابقه‌ای انجام داده است.

سردار حسین رحیمی تأکید کرد: پلیس امنیت اقتصادی به عنوان متولی اصلی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در همه استان‌ها و گذرگاه‌های مرزی حضور فعال دارد و با جدیت، شبکه‌های قاچاق را تحت ضربه قرار می‌دهد. به مردم و فعالان اقتصادی اطمینان می‌دهیم که پلیس در خط مقدم این مبارزه ایستاده و اجازه نخواهد داد قاچاقچیان به معیشت مردم و امنیت اقتصادی کشور ضربه بزنند.

کشف کالا‌های سلامت‌محور؛ رشد ۸۳۴ درصدی

سردار حسین رحیمی با اشاره به عملکرد نیمه نخست سال گفت: در حوزه کالا‌های سلامت‌محور و تجهیزات پزشکی، بیش از ۱۴ میلیون قلم کالای قاچاق کشف شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد ۸۳۴ درصدی همراه بوده است.

مقابله با استخراج غیرقانونی رمزارز؛ کشف ۳۹۰۰۰ دستگاه ماینر

وی افزود: در تابستان و در تعامل با وزارت نیرو و شرکت‌های برق، بالغ بر ۳۹۰۰۰ دستگاه ماینر قاچاق یا غیرمجاز کشف شد؛ این مزارع از چند دستگاه کوچک تا یک مزرعه بیش از ۳۰۰ دستگاه را شامل می‌شدند. در این عملیات‌ها ۱۷۳۷ نفر نیز به‌عنوان متهم دستگیر شدند.

توقیف ۳۴ هزار خودروی حامل کالای قاچاق

رحیمی با اشاره به نقش خودرو در حمل کالای قاچاق خاطرنشان کرد:در شش ماهه اول سال، بیش از ۳۴ هزار خودروی حامل کالای قاچاق توقیف شد. این اقدام یکی از محور‌های اصلی پلیس در مبارزه با قاچاق است.

بازپس‌گیری اراضی تصرف‌شده؛ ۲۹۴۴ هکتار آزادسازی شد

رئیس پلیس امنیت اقتصادی به حوزه جرایم و مفاسد اقتصادی پرداخت و گفت: در بخش مبارزه با زمین‌خواری، ۲۹۴۴ هکتار زمین از دست متصرفان غیرقانونی آزاد شد که ارزشی بالغ بر ۴۷ همت داشت و این بخش شاهد افزایش ۱۳۲ درصدی نسبت به سال گذشته بوده است.

برخورد با تسهیلات غیرمجاز و رباخواری

وی ادامه داد: در شش ماهه نخست، برخورد با دریافت‌کنندگان تسهیلات غیرمجاز بانکی ۳۲۲ درصد افزایش داشته است. همچنین در حوزه رباخواری، اقدامات پلیس امنیت اقتصادی با رشد ۱۷ درصدی روبه‌رو بوده است.

برخورد با اخلالگران اقتصادی و اموال دولتی

سردار رحیمی درباره سایر جرایم اقتصادی افزود: در حوزه مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی، شاهد رشد ۵۶ درصدی عملکرد بوده‌ایم. همچنین در حوزه تعدی به اموال دولتی نیز برخورد‌ها ۳۹ درصد افزایش یافته است.

همکاری با سازمان مالیاتی؛ کشف پرونده‌های کلان فرار مالیاتی

رحیمی تصریح کرد: یکی از مأموریت‌های مهم ما همکاری با وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی است. در این بخش، کشف پرونده‌های فرار مالیاتی با رشد بی‌سابقه ۷۶۶ درصدی همراه بوده است.

برخورد با دلالان ارزی

وی در خصوص مقابله با سوداگری ارزی گفت: در نیمه نخست سال، ۲۱۹ میلیون انواع واحد ارزی قاچاق کشف و ۲۹۲ نفر از دلالان و سوداگران ارزی دستگیر شدند که نشان‌دهنده رشد ۱۷ درصدی در این حوزه است.

مبارزه با پولشویی؛ رشد ۱۴۶ درصدی کشفیات

سردار رحیمی به پرونده‌های پولشویی اشاره کرد و افزود: در این بخش، نزدیک به ۴ همت کشف شد که رشد ۱۴۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان می‌دهد. این عملکرد نشان‌دهنده جدیت پلیس امنیت اقتصادی در برخورد با پولشویی و جرایم سازمان‌یافته مالی است.

سردار حسین رحیمی با اشاره به مأموریت‌های پلیس نظارتی در بنادر، گمرکات، مناطق آزاد تجاری و بازارچه‌های مرزی گفت:

پلیس امنیت اقتصادی با استقرار در این مبادی، بر سلامت فرایند‌های تجاری و اقتصادی نظارت می‌کند. تنها در شش ماهه نخست امسال، بیش از ۲۱۲ هزار محموله با رشد ۳۸ درصدی مورد کنترل و بررسی قرار گرفت و در صورت مشاهده تخلف، برخورد قانونی انجام شد.

رشد ۷۶ درصدی دستگیری قاچاقچیان

وی افزود: در همین مدت، ۲۲۶۸ پرونده اقتصادی تشکیل شد که بخش عمده آن مرتبط با قاچاق ارز و جرایم گمرکی بود. با تلاش همکاران ما، ۳۷۵۴ قاچاقچی نیز دستگیر شدند که این رقم نشان‌دهنده رشد ۷۶ درصدی است. مجموع پرونده‌های رسیدگی‌شده در این بخش بالغ بر ۱۴۵ همت ارزش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۴۴ درصد افزایش یافته است.

کشف اسناد جعلی و انهدام باند‌های سازمان‌یافته

رحیمی با اشاره به کشفیات در حوزه جعل اسناد گمرکی تصریح کرد: در شش ماهه اول سال جاری، ۱۸۹۵ سند جعلی شامل اظهارنامه‌های گمرکی، اسناد بانکی، مانیفست، بارنامه و مجوز‌های استاندارد کشف شد. همچنین ۹۴ باند کلان سازمان‌یافته با ارزش پرونده‌های بالای ۲۰ میلیارد تومان تحت ضربه قرار گرفتند. افزون بر این، ۱۱ میلیون لیتر فرآورده نفتی قاچاق که قرار بود صادر شود، قبل از خروج کشف گردید.

مرکز امنیت اقتصادی دیجیتال؛ رصد اقتصاد سایبری

رئیس پلیس امنیت اقتصادی به فعالیت مرکز امنیت اقتصادی دیجیتال اشاره کرد و گفت:این مرکز که یک سال است زیرمجموعه پلیس امنیت اقتصادی فراجا شکل گرفته، مأموریت دارد امنیت فعالان و کسب‌وکار‌های فضای مجازی را تأمین کند. در شش ماهه نخست سال، بالغ بر ۱۰۰ هزار کسب‌وکار و صفحه فعال اقتصادی در فضای مجازی شناسایی و رصد شد. از این تعداد، ۹۰ هزار و ۵۳۶ صفحه تخلف اقتصادی داشتند که مسدود شد.

وی توضیح داد: از میان صفحات مسدودشده، ۶۸ صفحه مرتبط با قاچاق دخانیات و کالا‌های سلامت‌محور بودند. همچنین ۲۸ کسب‌وکار متخلف مجازی ثبت شد که بخشی با تعهد اصلاح شدند. در مجموع، ۱۳۰ صفحه متخلف تعلیق و از ادامه فعالیت بازداشته شدند. افزون بر این، ۲۹۶ پرونده برای گردانندگان صفحات متخلف در حوزه قاچاق کالا، ارز و جرایم اقتصادی تشکیل شد.

صیانت از سرمایه‌گذاری‌های مردم در سکو‌های طلا

سردار رحیمی در ادامه گفت: یکی از مأموریت‌های ارزشمند مرکز امنیت اقتصادی دیجیتال، نظارت مستمر بر فعالیت سکو‌های طلاست. این سکو‌ها بیش از ۲۰ میلیون کاربر دارند و وظیفه پلیس صیانت از سرمایه‌گذاری‌های مردم است. تاکنون بالغ بر ۴ تن طلا که توسط این سکو‌ها به‌صورت پیامکی به مردم فروخته شده بود، رصد و تحت نظارت پلیس قرار گرفته است تا شهروندان دغدغه‌ای نسبت به امنیت سرمایه خود نداشته باشند.