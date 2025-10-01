باشگاه خبرنگاران جوان - در متن این حکم برای محمود خسرویوفا رئیس محترم کمیته ملی المپیک آمده است:
در اجرای جز (۱۴) بند (ب) ماده (۵) قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان مصوب ۱۶ شهریور ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی، به موجب این حکم به عنوان «عضو شورای عالی ورزش و تربیت بدنی» منصوب میشوید.
امید است با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب قانون اساسی، اهداف سند چشمانداز، سیاستهای کلی مصوب مقام معظم رهبری (مدظّله العالی)، برنامه هفتم پیشرفت و رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت وفاق ملی؛ با تشریک مساعی اعضای محترم شورا نسبت به مشارکت مؤثر در اتخاذ سیاستها و هماهنگسازی فعالیتهای ورزش و تربیت بدنی کشور و رفع چالشها و موانع توسعه ورزشی اهتمام ورزید.
توفیقات روز افزون آن جناب را در انجام شایسته وظایف محوله از درگاه خداوند متعال خواستارم.