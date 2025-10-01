باشگاه خبرنگاران جوان- صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل (یونیسف) هشدار داده است که نزدیک شدن فصل زمستان و کمبود سرپناه کافی، سلامت و جان زنان و کودکان زلزلهزده در ولایتهای شرقی افغانستان را به شدت تهدید میکند.
این نهاد بینالمللی با اشاره به کمبود بودجهای ۱۱.۶ میلیون دلاری، تأکید کرده که این وضعیت ممکن است عملیات امدادرسانی زمستانی و حمایت از کودکان آسیبدیده را با اختلال مواجه سازد.
زلزله ۳۱ آگوست در ولایتهای کنر، ننگرهار و لغمان موجب جانباختن ۱۹۹۲ نفر و زخمی شدن ۳۶۳۱ نفر دیگر شده است. این حادثه همچنین به تخریب بیش از ۸۵۰۰ منزل مسکونی و بیخانمانی حدود ۵۰۰ هزار نفر انجامیده که بیشتر آنان را زنان و کودکان تشکیل میدهند.
بر اساس گزارش یونیسف، در پی این فاجعه، بسیاری از زنان باردار مجبور به زایمان در زیر چادر شدهاند و بیش از ۱۱٬۶۰۰ زن باردار در مناطق آسیبدیده در معرض خطرات جدی سلامت قرار دارند. این صندوق هشدار داده که کمبود سرپناه و منابع کافی میتواند جان این زنان و نوزادانشان را به مخاطره بیندازد.
یونیسف اقداماتی را برای کمک به آسیبدیدگان انجام داده که از جمله میتوان به تهیه ۵۰۰۰ لباس زمستانی، ارائه کمکهای نقدی به ۱۵٬۰۰۰ خانوار، و ایجاد ۱۸۶ کلاس موقت برای بیش از ۵۱۰۰ کودک اشاره کرد. با این حال، بحران پس از زلزله با موانعی همچون مسدود بودن راهها، مشکل در دسترسی به مراکز درمانی و کمبود آب آشامیدنی پاک تشدید شده است.
این زلزله به عنوان یکی از مرگبارترین فجایع طبیعی افغانستان در سالهای اخیر شناخته میشود. کارشناسان هشدار میدهند که بدون حمایت فوری بینالمللی، زنان و کودکان آسیبدیده ممکن است در فصل زمستان با پیامدهای شدیدی از جمله بیماری، سوءتغذیه و سرمازدگی مواجه شوند.