باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - دکتر الهام نوری زاده رئیس شبکه بهداشت خرم آباد امروز در جمع خبرنگاران گفت: منزلت و تکریم سالمند مفهمومی چند لایه است و تحت تأثیر فرهنگ و ارزش‌های جامعه قرار می‌گیرد.

وی افزود: ارتقای سطح فرهنگی جامعه برای برخورد با سالمندان با همکاری دستگاه‌ها است.

نوری زاده بیان کرد: لرستان، سرزمینی با پیشینه فرهنگی و تاریخی غنی، امروز نیز همچون دیگر مناطق کشور با پدیده‌ی سالخوردگی جمعیت مواجه است.

رئیس شبکه بهداشت خرم آباد افزود: افزایش امید به زندگی، کاهش نرخ باروری و مهاجرت جوانان به شهر‌های بزرگ سبب شده است که سهم سالمندان در ترکیب جمعیتی استان رو به رشد باشد.

نوری زاده اظهار کرد: سالمندان لرستان نه‌تنها بخشی از جامعه، بلکه گنجینه‌ای از تجربه، دانش بومی و روایت‌های فرهنگی هستند. در بسیاری از روستا‌ها و شهرها، سالمندان حامل سنت‌ها، زبان‌ها و آداب کهن لری‌اند که بدون توجه به آنان ممکن است فراموش شوند.

وی گفت:امروز بیش از هر زمان، نیازمندیم که نگاه به سالمندان را از "نیازمند به حمایت" به "منبعی برای توسعه اجتماعی" تغییر دهیم. این نگاه می‌تواند در سیاست‌گذاری‌های محلی، خدمات اجتماعی، و حتی در برنامه‌های فرهنگی لرستان نقشی حیاتی ایفا کند.