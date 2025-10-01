باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - محمد باغستانی مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی گفت: پیرو مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار، مرحله دوم سود سهام عدالت مربوط به عملکرد سال مالی ۱۴۰۲ شرکت‌های سرمایه پذیر و همچنین برای دومین بار منافع حاصل از سود سهام عدالت مربوط به سنوات اخیر به حساب بیش از ۴۴ میلیون و ۷۹ هزار سهامدار واریز می‌شود.

او با اشاره به اینکه ۱۹ بانک مسئولیت واریز این مرحله از سود سهام عدالت را برعهده دارند، افزود: امیدواریم با همکاری شبکه بانکی بتوانیم ظرف ۴۸ ساعت آینده، کل فرایند توزیع سود را انجام دهیم.

مدیرعامل سپرده گذاری مرکزی اظهار داشت: دارندگان سبد سهام عدالت ۴۵۲ هزار تومانی مبلغ ۷۴۷ هزار تومان، ۴۹۲ هزار تومان مبلغ ۸۱۴ هزار تومان، ۵۳۲ هزار تومانی مبلغ ۸۸۱ هزار تومان و سبد سهام یک میلیون تومانی مبلغ یک میلیون و ۶۵۰ هزار تومان سود دریافت خواهند کرد.

باغستانی خاطر نشان کرد: در این مرحله، سود یک میلیون و ۵۰ هزار متوفی مشمول سهام عدالت بین چهار میلیون و ۲۹۰ هزار ورثه آنها توزیع می‌شود.

او افزود: در راستای افزایش اطلاع رسانی به مشمولان سهام عدالت، بغیر از پیامک بانک‌های عامل، پیام‌های شخصی واریز سود سهام عدالت از طریق چهار پیام رسان داخلی بله، روبیکا، سروش پلاس و آی گپ برای مشمولان ارسال خواهد شد تا سهامداران از مبلغ سود خود آگاه شوند.

گفتنی است، مرحله نخست پرداخت سود سهام عدالت سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲ اواخر سال گذشته برای بیش از ۴۴ میلیون سهامدار انجام شد.