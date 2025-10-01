باشگاه خبرنگاران جوان - یعقوب رخش بهار، سرپرست پارک ملی خشکی - دریایی بوجاق از نجات و رهاسازی یک قطعه خارپشت اروپایی توسط مأموران یگان حفاظت محیط زیست این پارک خبر داد.

او با اشاره به جزئیات این رخداد گفت: مأموران یگان حفاظت در جریان گشت‌زنی روزانه در محدوده پارک، متوجه گرفتار شدن یک خارپشت در تور‌های رهاشده ماهیگیری شدند و بلافاصله اقدام به نجات و رهاسازی آن در زیستگاه طبیعی کردند.

سرپرست پارک ملی بوجاق افزود: متأسفانه در نزدیکی همین محل، بقایای یک خارپشت دیگر مشاهده شد که پیش‌تر در تور‌های رهاشده گرفتار شده و تنها اسکلت آن باقی مانده بود.

رخش بهار با تأکید بر تأثیرات منفی رهاسازی تور‌های صیادی و زباله‌ها در زیستگاه‌های طبیعی تصریح کرد: این اقدامات علاوه بر تهدید مستقیم برای حیات وحش، موجب کاهش تنوع زیستی منطقه می‌شود.

او همچنین با بیان اینکه جمع‌آوری تور‌ها و زباله‌ها و برخورد قانونی با موارد تخلف، از اولویت‌های یگان حفاظت محیط زیست پارک ملی بوجاق است، به نقش کلیدی جوامع محلی در حفاظت از محیط زیست اشاره کرد و گفت: همکاری صیادان و شهروندان برای جلوگیری از رهاسازی تور‌ها و زباله‌ها می‌تواند سهم مهمی در حفظ حیات وحش ارزشمند این منطقه ایفا کند.

منبع: روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان