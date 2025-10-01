مأموران یگان حفاظت محیط زیست پارک ملی بوجاق موفق به نجات و رهاسازی یک قطعه خارپشت اروپایی گرفتار در تور‌های رهاشده ماهیگیری شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - یعقوب رخش بهار، سرپرست پارک ملی خشکی - دریایی بوجاق از نجات و رهاسازی یک قطعه خارپشت اروپایی توسط مأموران یگان حفاظت محیط زیست این پارک خبر داد. 

او با اشاره به جزئیات این رخداد گفت: مأموران یگان حفاظت در جریان گشت‌زنی روزانه در محدوده پارک، متوجه گرفتار شدن یک خارپشت در تور‌های رهاشده ماهیگیری شدند و بلافاصله اقدام به نجات و رهاسازی آن در زیستگاه طبیعی کردند.

سرپرست پارک ملی بوجاق افزود: متأسفانه در نزدیکی همین محل، بقایای یک خارپشت دیگر مشاهده شد که پیش‌تر در تور‌های رهاشده گرفتار شده و تنها اسکلت آن باقی مانده بود.

رخش بهار با تأکید بر تأثیرات منفی رهاسازی تور‌های صیادی و زباله‌ها در زیستگاه‌های طبیعی تصریح کرد: این اقدامات علاوه بر تهدید مستقیم برای حیات وحش، موجب کاهش تنوع زیستی منطقه می‌شود. 

او همچنین با بیان اینکه جمع‌آوری تور‌ها و زباله‌ها و برخورد قانونی با موارد تخلف، از اولویت‌های یگان حفاظت محیط زیست پارک ملی بوجاق است، به نقش کلیدی جوامع محلی در حفاظت از محیط زیست اشاره کرد و گفت: همکاری صیادان و شهروندان برای جلوگیری از رهاسازی تور‌ها و زباله‌ها می‌تواند سهم مهمی در حفظ حیات وحش ارزشمند این منطقه ایفا کند.

منبع: روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان

برچسب ها: حیات وحش ، پارک ملی بوجاق کیاشهر
خبرهای مرتبط
حفاظت از حیات وحش گیلان در فصل سرد زمستان
حیات وحش گیلان، گنجینه‌ای از تنوع و طبیعت
از حیات وحش گیلان چه می‌دانید؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نجات خارپشت اروپایی گرفتار در تور ماهیگیری در پارک ملی بوجاق
آخرین اخبار
نجات خارپشت اروپایی گرفتار در تور ماهیگیری در پارک ملی بوجاق
هشدار سطح نارنجی هواشناسی/ هوای گیلان ۶ درجه سردتر می شود
برگزاری مراسم محوری اولین سالگرد شهدای مقاومت در گیلان