باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- جبارعلی ذاکری معاون وزیر راه و شهرسازی و مدير عامل شرکت راه آهن در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: مسیر ریلی ایران به پاکستان از طریق کرمان به زاهدان و سپس از زاهدان به میرجاوه، برقرار است.

وی ادامه داد: میرجاوه حدود ۹۴ کیلومتر خط قدیمی دارد که از محل استجازه و در واقع تهاتر نفت، پیش‌بینی شده که بازسازی محور صورت بگیرد.

ذاکری توضیح داد: در حال حاضر، ماده ۲۳ این پروژه توسط سازمان برنامه صادر نشده و ما در حال پیگیری مجوز ماده ۲۳ این محور هستیم. امیدوارم پس از اخذ مجوز و با توجه به توافقی که امروز داشتیم، تعهد ما به بازسازی محور تا میرجاوه و تعهد آنها به بازسازی و بهسازی از میرجاوه تا کویته پاکستان محقق شود.

ذاکری در خصوص راه آهن شلمچه _ بصره هم گفت: بازسازی کامل در حال انجام است و مین زدایی کامل انجام شده و تحویل راه‌آهن عراق داده شده است.

او یادآور شد:من امیدوارم که ظرف یکی دو ماه آینده، عملیات اجرایی که تعهد دولت عراق است، توسط شرکت اسپانیایی شروع شود.