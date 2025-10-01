پرهام مقصودلو و سیدمحمدامین طباطبایی در آخرین رنکینگ اعلامی فدراسیون جهانی شطرنج به ترتیب در رده‌های سی و ششم و چهل و چهارم قرار دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در رده‌بندی ماه اکتبر ۲۰۲۵ فدراسیون جهانی شطرنج، پرهام مقصودلو، مرد شماره یک شطرنج ایران، با ریتینگ ۲۶۹۷ در رده سی و ششم جهان ایستاده است. هچنین سیدمحمدامین طباطبایی، دیگر ملی‌پوش شطرنج ایران، نیز با ریتینگ ۲۶۸۱ در رده چهل و چهارم قرار گرفت.

مگنوس کارلسن نروژی با امتیاز ۲۸۳۹ همچنان در رده نخست دنیا در بخش کلاسیک ایستاده است. هیکارو ناکامورا با پرچم آمریکا با امتیاز ۲۸۱۶ در رده دوم و فابیانو کروانا آمریکایی با امتیاز ۲۷۸۹ در رده‌های دوم و سوم قرار دارند.

در بخش زنان نیز ملیکا محمدی با ریتینگ ۲۳۴۲ در رده نود و هشتم ایستاده است و ییفان هو از چین با امتیاز ۲۶۱۷ در رده نخست، جینر ژو از چین با امتیاز ۲۵۶۹ در رده دوم و تینگ‌جی لی از چین با امتیاز ۲۵۶۶ در رده سوم جای دارند.

همچنین در رده‌بندی بخش استاندارد شطرنج مردان ایران پرهام مقصودلو، سیدمحمدامین طباطبایی، بردیا دانشور، پویا ایدنی، سینا موحد، امیررضا پوررمضانعلی، مهدی غلامی، رضا موحدی، مرصاد خداشناس، آرتین اشرف، سیدخلیل موسوی، آرش طهباز به ترتیب در رده‌های اول تا دوازدهم بهترین‌های ایران قرار دارند.

در بخش زنان ایران نیز ملیکا محمدی، مبینا علی‌نسب، سارا داوری، آناهیتا زاهدی‌فر، زهرا پروین، میترا اصغرزاده، روشا اکبری، درسا محمدابراهیم‌خان، طناز ازلی و رضوانه حدادی نیز به ترتیب در رده‌های اول تا دهم بهترین‌های شطرنج زنان ایران ایستاده‌اند.

در بخش استاندارد جوانان جهان نیز بردیا دانشور با امتیاز ۲۶۰۲ در رده نوزدهم، سینا موحد با امتیاز ۲۵۸۶ در رده بیست و سوم، رضا مهدوی با امتیاز ۲۴۹۲ در رده ۶۲ و آرتین اشرف با ریتینگ ۲۴۷۰ در رده نود دنیا قرار دارند.

در بخش استاندارد دختران جوان نیز ملیکا محمدی با امتیاز ۲۳۴۲ در رده هجدهم و سارا داوری با امتیاز ۲۲۵۰ در رده پنجاه و یکم و جهان جای گرفته‌اند.

ایران نیز با ریتینگ ۲۵۶۲ در جدیدترین رده‌بندی فدراسیون جهانی شطرنج در رده هجدهم قرار گرفته است.

برچسب ها: مسابقات شطرنج ، شطرنج قهرمانی
