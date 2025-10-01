سرمربی لیورپول بعد از شکست تیمش در لیگ قهرمانان اروپا تاکید کرد مردانش بازی خوبی را به نمایش گذاشتند و در دیدار‌های بعدی بهتر ظاهر می‌شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان - لیورپول پس از آنکه در لیگ برتر انگلیس شکست تلخی را تجربه کرد این بار در لیگ قهرمانان اروپا برابر گالاتاسرای با یک گل شکست خورد.

به نوشته روزنامه انگلیسی دیلی‌میل، آرنه اشلوت در نشست خبری بعد از بازی گفت: ویرتس در موقعیت‌های خطرناکی که ایجاد کردیم حضور داشت. ترکیب اصلی ما در سه یا چهار پست متفاوت بود و مجبور شدم وضعیت را مدیریت کنم؛ بنابراین باید از سیستم چرخشی استفاده کنیم و ترکیب تیم را تغییر دهیم. هنوز بعضی از بازیکنان جدید با شرایط تیم سازگار نشده‌اند و ویرتس یکی از آنهاست. به مرور زمان بهتر و بهتر می‌شویم.

سرمربی هلندی لیورپول درباره پنالتی اعلام‌شده به سود گالاتاسرای و همچنین پنالتی مردودشده تیمش از سوی داور مسابقه گفت: سوبوسلای اشتباهی مرتکب نشد به نظرم در این صحنه فریب خوردیم. به نظرم پنالتی ۲۰ درصدی را به ۱۰۰ درصد تبدیل کردند. به نظرم باید آن صحنه که به VAR رفت برای ما پنالتی گرفته می‌شد. بازیکن ما اصلا قصد فریب و تمارض را نداشت و آن صحنه پنالتی بود.

واکنش اشلوت به دومین شکست پیاپی لیورپول

او همچنین به سطح تیم و عملکرد بازیکنانش اشاره کرد و توضیح داد که آنها با وجود دو شکست پیاپی، جنبه‌های مثبت بسیاری نشان داده‌اند: چیز‌های خوبی زیادی دیدم. شیوه بازی و کنترل ما در مسابقه خوب بود. در نیمه دوم به دلیل بازی تاخیری حریف، تغییرات و مصدومیت‌ها فضای زیادی برای بازی وجود نداشت. داور دقیقاً پس از هشت دقیقه وقت تلف‌شده سوت پایان را زد. او باید وقت تلف‌شده بیشتری می‌گرفت.

اشلوت در پایان گفت: با آنکه دو بار شکست خوردیم، اما باید بگویم که از فصل گذشته خیلی دور نیستیم و برای بهبود عملکرد در هر مسابقه، به‌ویژه با چالش‌های پیش رو تلاش خواهیم کرد. 

