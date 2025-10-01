باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - «ناوگان بین المللی صمود» برای شکستن محاصره نوار غزه، امروز چهارشنبه، اعلام کرد که کشتیهای ناشناس به چندین قایق متعلق به این ناوگان نزدیک شدهاند که برخی از آنها بدون چراغ در حال حرکت بودند.
این ناوگان در پستی در «تلگرام» تایید کرد که کشتیهای ناشناس منطقه را ترک کردهاند و شرکتکنندگان در ناوگان، اقدامات امنیتی را در پیشبینی برای رهگیری احتمالی انجام دادهاند.
بامداد امروز، این ناوگان که تلاش میکند کمکها را به نوار غزه برساند، اعلام کرد که وارد «منطقه پرخطر» شده است؛ همان منطقهای که ناوگانهای قبلی در آن مورد حمله قرار گرفته بودند.
ناوگان صمود همچنین اشاره کرد که فعالیت هواپیماهای بدون سرنشین (پهپادها) بر فراز کشتیهای آنها در حال افزایش است.
در همین زمینه، گوستاوو پترو، رئیسجمهور کلمبیا تاکید کرد که «هرگونه حمله به این ماموریت مدنی، بشردوستانه و غیرخشونتآمیز، نقض آشکار قوانین بینالمللی و جنایت علیه بشریت خواهد بود.»
پترو خواستار احترام مطلق به جان و سلامت بیش از ۵۰۰ غیرنظامی و داوطلب حاضر در این ماموریت بشردوستانه، از جمله دو شهروند کلمبیایی به نامهای مانوئلا بیدویا و لونا بارتو، شد.
او گفت: «ناوگان بین المللی صمود وارد یک منطقه بسیار پرخطر در دریای مدیترانه شده است، جایی که فعالیت هواپیماهای بدون سرنشین افزایش یافته و قایقهای ناشناس در رادار شناسایی شدهاند. تمامی اعضای خدمه همچنان جلیقههای نجات بر تن دارند و خود را برای حملات احتمالی اسرائیل آماده میکنند.»
وزارت دفاع ایتالیا روز سهشنبه اعلام کرده بود که نیروی دریایی این کشور به محض رسیدن ناوگان پایداری به فاصله ۱۵۰ مایل دریایی (۲۷۸ کیلومتر) از سواحل غزه، از اسکورت آن کنارهگیری خواهد کرد.
در این راستا، ماریا النا دلیا، سخنگوی ایتالیایی ناوگان، گفت که فعالان مطلع شدهاند که دولت ایتالیا برای جلوگیری از یک «حادثه دیپلماتیک» با رژیم تروریستی اسرائیل، قصد دارد کشتی نظامی خود را خارج کند. او تاکید کرد که ناوگان قصد ندارد به هشدار ایتالیا مبنی بر نزدیک نشدن به ساحل، پاسخی بدهد.
این تحولات در حالی رخ میدهد که رژیم تروریستی اسرائیل یک بار دیگر تهدید خود مبنی بر استفاده از «همه ابزارهای ممکن» برای جلوگیری از رسیدن کشتیها به غزه را تکرار کرد و محاصره علیه غزه را قانونی خواند!
منبع: المیادین