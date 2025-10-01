نمایندگان مجلس، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شهرداری‌ها را مکلف کردند با قیمت کارشناسی به باشگاه‌های ورزشی با اقساط ۱۰ ساله زمین واگذار کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۹ مهر) در جریان ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه نظام جامع باشگاه‌داری مواد ۱۲، ۱۳ و بند الحاقی به ماده ۱۳ و اصلاحات آن را به تصویب رساندند.

براساس ماده ۱۲ این لایحه، مراجع صدور پروانه ساختمانی موظف هستند در صورت درخواست متقاضایان بخش خصوصی و تعاونی جهت احداث و بهره برداری باشگاه‌های ورزشی در شرایطی که زیربنا و ابنیه امکان ورزشی احداث شده تا ۱۰۰۰ متر مربع باشد، معادل ۱۵ درصد و در صورتی که بیشتر از ۱۰۰۰ متر باشد معادل ۲۰ درصد از زیربنای مذکور را متناسب با سطح اشغال و تراکم مجاز تا سقف ۵۰۰ متر مربع به کاربرد تجاری تغییر داده و پروانه احداث و پروانه تجاری را صادر نمایند.

تبصره ۱- تغییر کاربری اینگونه اماکن به سایر کاربری‌ها، ممنوع می‌باشد.

تبصره ۲- مجوز کاربرد تجاری باید در راستای فعالیت‌های تجاری و خدماتی مجاز به استقرار و بر اساس طرح‌های جامع، تفصیلی و هادی باشد.

تبصره ۳- توسعه اماکن ورزشی بر اساس سند آمایش سرزمینی و معیار (استاندارد)‌های ساخت اماکن ورزشی که آیین‌نامه آن توسط وزارت حداکثر شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد، صورت می‌گیرد.

تبصره ۴- در صورت درخواست متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی جهت احداث و بهره‌برداری باشگاه ورزشی در مراکز استان‌ها به استثناء تهران، مساحت کاربرد تجاری تا ۵% و در سایر مناطق کشور تا ۵/ ۷% حداکثر ۲۵۰ متر مربع قابل افزایش می‌باشد.

همچنین براساس ماده ۱۳ لایحه نظام باشگاه داری، وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی، مکلفند با معرفی وزارت، اراضی مناسب برای احداث اماکن ورزشی در سطح کشور را به قیمت ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به متقاضیان باشگاه‌های ورزشی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه واگذار و درآمد حاصله را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. تغییر کاربری این اراضی ممنوع است.

تبصره- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شهرداری‌ها می‌توانند زمین‌های با کاربری ورزشی ملکی خود را به قیمت کارشناسی به صورت اقساط حداکثر ۱۰ ساله به متقاضیان باشگاه‌های ورزشی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه واگذار نمایند. تغییر کاربری این اراضی ممنوع است.

همچنین با پیشنهاد معینی آرانی نماینده مردم کاشان یک تبصره به ماده ۱۳ اضافه شد که براساس آن آیین‌نامه اجرایی این ماده و تبصره آن ظرف حداکثر سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت ورزش و جوانان با همکاری وزارتخانه راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی تدوین و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

