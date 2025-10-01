رئیس اداره سالمندی و افراد آسیب پذیر سازمان بیمه سلامت ایران بر ضرورت قرارگیری خدمات در منزل سالمندان زیر چتر پوشش بیمه‌ای در کشور تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مریم میر موسوی در برنامه هشت صبح رادیو اقتصاد ضمن تبریک روز جهانی سالمند به همه سالمندان عزیز کشورافزود: سازمان‌های بیمه‌گر پایه در حالت کلی برای بیمه شدگان تحت پوشش خود تعهداتی دارند.

وی همچنین اظهار داشت:بطورکلی۳۰ درصد هزینه‌ها را خود بیمه شدگان باید پرداخت کنند و ۷۰ درصد این هزینه‌ها بر عهده سازمان‌های بیمه‌گر پایه است.

 رئیس اداره سالمندی و افراد آسیب پذیر سازمان بیمه سلامت ایران گفت: ناگفته نمانددرصد بخشی از تعهدات به صورت اختصاصی بالاتر است یعنی حتی ممکن است سازمان‌های بیمه‌گر پایه تا ۹۵ درصد پوشش دهی داشته باشند.

وی افزود: این تعهدات اختصاصی مربوط به موارد خاص بوده و در حالت کلی همان نسبت ۳۰ به ۷۰ درصد است.

میرموسوی اظهار داشت: در دوره سالمندی علاوه بر اینکه سالمندان در اکثریت مواقع در جوامع امروزی تنها هستند مسائل معیشتی و اقتصادی هم برای آن‌ها آزاردهنده است.

وی عنوان کرد: سازمان‌های بیمه‌گر علاوه بر پوشش بیمه پایه‌ای که دارند در حال تطبیق خود با موضوع سالمندی نیز هستند.

رئیس اداره سالمندی و افراد آسیب پذیر سازمان بیمه سلامت ایران گفت: یکی از مسائل بسیار مهمی که امروزه در این سازمان‌ها تحت نظر قرار گرفته موضوع آینده بیمه سالمندان است.

وی افزود: در حال حاضر موضوعی که برای سالمندان خیلی اهمیت دارد موضوع خدمات در منزل است.

میرموسوی بیان داشت: خیلی از سالمندان امکان جابجایی و ایاب و ذهاب هم برای خودشان و هم برای خانواده‌های شان وجود ندارد که این موضوع مسائلی را برای آنان به وجود آورده است.

وی ادامه داد: بر همین حساب سازمان‌های بیمه‌گر فقط اکتفا به یک سری از خدمات پایه که برای همه بیمه شدگان وجود دارد اکتفا نکرده که تنها در همان حد باشد.

رئیس اداره سالمندی و افراد آسیب پذیر سازمان بیمه سلامت ایران گفت: تمام سعی و تلاش سازمان بر اینکه این موضوع را در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ وارد تا با تخصیص اعتبار و بودجه مورد نیاز بتوانداین خدمت را به سالمندان در قالب پوشش بیمه‌ای ارائه دهد.

وی افزود: ناگفته نماند این خدمت یک خدمت گران و پر هزینه برای سالمندان است و باید تحت پوشش بیمه قرار گیرد.

میرموسوی در ادامه یادآورشد: هنوز این کار به نتیجه نرسیده، اما از سال گذشته تمام تلاش سازمان بر این بوده که بتوان این کار را برای سالمندان و سایر افراد آسیب پذیر جامعه انجام دهد.

خدمات در منزل سالمندان زیر چتر پوشش بیمه قرار گیرد
