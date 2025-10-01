باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
راهکارهایی برای کند شدن روند پیری + فیلم

فعالیت‌های ورزشی و رعایت رژیم غذایی میتواند از علائم پیری و بیماری‌های کهنسالی تا حد قابل توجهی پیشگیری کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - پزشک متخصص فعالیت های جسمی و رعایت رژیم غذایی همچنین کنترل استرس و حفظ عملکرد و توانایی مغز می تواند فرایند پیری را کُُُُُند کرده و از بروز بیماری های در سنین بالا جلوگیری کند.

