راهکارهایی برای کند شدن روند پیری + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u067e\u0632\u0634\u06a9 \u0645\u062a\u062e\u0635\u0635 \u0641\u0639\u0627\u0644\u06cc\u062a \u0647\u0627\u06cc \u062c\u0633\u0645\u06cc \u0648 \u0631\u0639\u0627\u06cc\u062a \u0631\u0698\u06cc\u0645 \u063a\u0630\u0627\u06cc\u06cc \u0647\u0645\u0686\u0646\u06cc\u0646 \u06a9\u0646\u062a\u0631\u0644 \u0627\u0633\u062a\u0631\u0633 \u0648 \u062d\u0641\u0638 \u0639\u0645\u0644\u06a9\u0631\u062f \u0648 \u062a\u0648\u0627\u0646\u0627\u06cc\u06cc \u0645\u063a\u0632 \u0645\u06cc \u062a\u0648\u0627\u0646\u062f \u0641\u0631\u0627\u06cc\u0646\u062f \u067e\u06cc\u0631\u06cc \u0631\u0627 \u06a9\u064f\u064f\u064f\u064f\u064f\u0646\u062f \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0648 \u0627\u0632 \u0628\u0631\u0648\u0632 \u0628\u06cc\u0645\u0627\u0631\u06cc \u0647\u0627\u06cc \u062f\u0631 \u0633\u0646\u06cc\u0646 \u0628\u0627\u0644\u0627 \u062c\u0644\u0648\u06af\u06cc\u0631\u06cc \u06a9\u0646\u062f.\n