باشگاه خبرنگاران جوان ـ داستان استریت به کارگردانی دیوید لینچ چهارشنبه ۹ مهر ساعت ۱۷ روانه انتن میشود.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: آلوین ری استریت، پیرمرد هفتاد و سه سالهای اهل لورنز ایالت آیوا، وقتی میفهمد برادرش در بستر مرگ است، میخواهد برای آخرین بار او را ببیند. اما چشم هایش ضعیفتر از آن است که بتواند رانندگی کند. سرانجام با یک ماشین چمن زنی سفر خود را آغاز میکند…
از بازیگرانی که در این فیلم بیوگرافی و درام به ایفای نقش پرداختهاند میتوان سیسی اسپیسک، ریچارد فارنزورث و هری دین استنتون را نام برد.
گفتنی است، فیلم «داستان استریت» چهارشنبه ساعت ۱۷ پخش میشود و بازپخش آن روز پنج شنبه ساعتهای ۳ و ۹ خواهد بود.