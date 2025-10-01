واریز مرحله دوم سود سهام عدالت سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲، امروز (چهارشنبه ۹ مهرماه) آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - واریز مرحله دوم سود سهام عدالت سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲، امروز (چهارشنبه ۹ مهرماه) آغاز شد.

 ۱۹ بانک مسئولیت واریز این مرحله از سود سهام عدالت را برعهده دارند با همکاری شبکه بانکی ظرف ۴۸ ساعت آینده، کل فرآیند توزیع سود انجام خواهد شد.

گفتنی است، دارندگان سبد سهام عدالت ۴۵۲ هزار تومانی مبلغ ۷۴۷ هزار تومان، ۴۹۲ هزار تومان مبلغ ۸۱۴ هزار تومان، ۵۳۲ هزار تومانی مبلغ ۸۸۱ هزار تومان و سبد سهام یک میلیون تومانی مبلغ یک میلیون و ۶۵۰ هزار تومان سود دریافت خواهند کرد.

باغستانی: واریز مرحله دوم سود سهام عدالت آغاز شد
آغاز واریز سود سهام عدالت از امروز
واریز سود سهام عدالت از فردا آغاز می‌شود
