مادورو در یک سخنرانی ضمن رد شدید دکترین مونرو، تاکید کرد که آمریکای لاتین و کارائیب «حیاط خلوت» آمریکا نیستند و نخواهند بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا تاکید کرد که آمریکای لاتین و منطقه کارائیب نمی‌پذیرند که «حیاط خلوت» آمریکا باشند.

مادورو در سخنرانی خود در جمع دانشجویان دانشکده نظامی گفت: «همیشه سخنگویان ظاهر می‌شوند تا اکنون خواستار دکترین مونرو شوند و بگویند آمریکای لاتین و منطقه کارائیب حیاط خلوت و منطقه حیاتی آنهاست.»

او با لحنی سرزنش‌آمیز پرسید: «چرا کشور ما، آمریکای لاتین و منطقه کارائیب را به عنوان حیاط خلوت خود دسته‌بندی می‌کنند؟ چرا نخبگان امپریالیستی در آمریکا منطقه و کشور ما را حیاط خلوت می‌نامند؟ آیا منطقه ما، سوالم این است، آیا کشور ما حیاط خلوت آمریکاست؟ خیر! آیا ما می‌خواهیم حیاط خلوت باشیم؟ خیر! به همین دلیل گفتم، این ماموریت را به شما جوانان می‌سپارم، اما کمی هم کمکتان خواهم کرد.»

او اعلام کرد: «پیام‌هایی از صفوف نظامی، از مرز‌های نزدیک به آمریکای جنوبی دریافت می‌شود. این‌ها پیام‌های تحسین‌آمیزی از سوی نظامیانی با لباس فرم و مجهز به سلاح در آمریکای لاتین، در آمریکای جنوبی هستند که به ما می‌گویند: اگر ونزوئلا را لمس کنند، ما را لمس کرده‌اند و ما باید دوباره در یک ارتش واحد، ارتش متحد آزادی‌بخش آمریکای جنوبی، متحد شویم تا با هرگونه تجاوز امپریالیستی مقابله کنیم و عاقل را یک اشاره کافی است.»

او تاکید کرد که ونزوئلا «هفت جبهه از مقاومت فشرده در برابر محاصره، تعقیب، تحریم‌ها و تهدیدات جنگ چندوجهی» را پشت سر گذاشته که امپراتوری آمریکا علیه ونزوئلا و تمام جهان اعلام کرده است.

مادورو تاکید کرد که آنها با «جنگ چندوجهی با خرد، بنیان‌های نهادی و وحدت ملی» مقابله کرده‌اند و ادامه داد: «ما در طول این سال‌ها بر هر بخش و شکل آن پیروز شدیم. هفت جبهه از مقاومت فشرده، خلاقانه و نوآورانه، که برای آنها برنامه‌ای داریم تا به گشودن مسیرها، از بین بردن تعقیب‌ها و دفع تهدید‌ها ادامه دهیم.»

مادورو پیش از این، فرمان قانون اساسی اعلام وضعیت «آشوب خارجی» را امضا کرده بود؛ اقدامی که به گفته او، برای آمادگی در برابر هرگونه تهدید نظامی احتمالی از سوی آمریکا علیه کشورش انجام می‌شود.

منبع: المیادین

برچسب ها: دریای کارائیب ، ونزوئلا و آمریکا
