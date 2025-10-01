معاون درمان وزارت بهداشت در نامه‌های جداگانه‌ای به دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی کشور بر جابجایی تجهیزات پزشکی سرمایه‌ای در صورت عدم استفاده و بهره‌برداری از تجهیزات و همچنین اطلاع رسانی به متخصصین متعهد خدمت پذیرفته شده تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بنابر اعلام وزارت بهداشت، در متن نامه دکتر سجاد رضوی خطاب به دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی کشور آمده است: «با عنایت به درخواست‌های تجهیزات پزشکی ثبت شده در سامانه داتپا جهت ارائه و شروع خدمات درمانی جدید در مراکز درمانی به استحضار می‌رساند با توجه به اهمیت بهره برداری بهینه از تجهیزات پزشکی و ضرورت رعایت جوانب صیانت از بیت المال، گسترش عادلانه خدمت رسانی به بیماران با استفاده از فن آوری‌های روزآمد و راه‌اندازی به موقع تجهیزات پزشکی تحویلی، تاکید می‌گردد در صورت استقرار هرگونه تجهیزات پزشکی در مراکز درمانی تابعه دانشگاه/ دانشکده، چنانچه ظرف مدت شش ماه پس از تحویل به دلایلی از قبیل فقدان نیروی انسانی متخصص یا سایر موانع اجرایی، بهره برداری موثر از آن محقق نشود، تجهیزات مذکور پس از بررسی و ارزیابی با هماهنگی و نظر این معاونت به سایر مراکز درمانی فعال و یا دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی دیگر که دارای شرایط و ظرفیت لازم جهت بهره‌برداری مطلوب باشند، منتقل خواهد شد.

لازم به ذکر است در صورت نگهداری بیش از حد تجهیزات پزشکی در انبار‌ها و اتمام گارانتی یا خدمات پس از فروش، مسئولیت با بالاترین مقام آن دانشگاه/ دانشکده خواهد بود.»

معاون درمان وزارت بهداشت همچنین در نامه‌ای دیگر خطاب به روسای دانشگاه‌ها و دانشکده‌های پزشکی درباره متخصصان متعهد خدمت نیز آورده است: «با توجه به لزوم اطلاع رسانی به کلیه متخصصان محترم متعهد خدمت درمانی سال جاری جهت الزام انتخاب محل در سامانه تعیین محل خدمت پزشکان متخصص، خواهشمند است دستور فرمایید با متن ذیل نسبت به ارسال پیامک در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ از طریق سامانه ۲۰۰۰۰۱۵۹۰ اقدام لازم صورت پذیرد.

متخصصین محترم متعهد خدمت پذیرفته شده در آزمون گواهینامه سال ۱۴۰۴ جهت رویت اطلاعیه انتخاب محل تعهد از ساعت ۱۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ لغایت ساعت ۲۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ به سایت وزارت بهداشت به آدرس https://behdasht.gov.ir/ در قسمت سایر به لینک توزیع متخصص مراجعه فرمایید.

کلیه متخصصین محترم متعهد خدمت پذیرفته شده در آزمون گواهینامه سال ۱۴۰۴ به جز مشمولین خدمت مقدس سربازی و متعهدین خاص، ملزم به انتخاب محل در سامانه تعیین محل خدمت پزشکان متخصص در موعد مقرر می‌باشند. بدیهی است در صورت عدم انتخاب محل، معاونت درمان وزارت بهداشت رأساً نسبت به تعیین محل خدمت اقدام خواهد نمود.»

برچسب ها: تجهیزات پزشکی ، دانشکده های علوم پزشکی ، وزارت بهداشت
خبرهای مرتبط
زنان باردار لبنیات فله‌ای مصرف نکنند
اهدای تجهیزات پزشکی به جای تاج گل + فیلم
تامین ۵۰ درصد منابع تکمیل خانه‌های بهداشت از اعتبارات استان‌ها
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اعتراضات داوطلبان آزمون کیفیت‌بخشی آموزش و پرورش/ داوطلبان خواستار رسیدگی به تخلفات و ابهامات هستند
طلوع «اَبَرماه فصل برداشت» در آسمان پاییز
خدمات در منزل سالمندان زیر چتر پوشش بیمه قرار گیرد
لزوم جابجایی تجهیزات پزشکی سرمایه‌ای در دانشگاه‌ها در صورت عدم بهره‌برداری
پیش‌بینی هدایت تحصیلی دانش‌آموزان از دوره ابتدایی در «آیین‌نامه هدایت تحصیلی»
سازمان غذا و دارو: برای کالای ته لنجی مجوزی نداده‌ایم
علائم کمبود ویتامین B
بازگشت اپلیکیشن Rutube برای تلویزیون‌های اندروید به گوگل پلی
ظفرقندی: یک و نیم میلیون دوز واکسن آنفلوآنزا توزیع شده است
آخرین اخبار
ظفرقندی: یک و نیم میلیون دوز واکسن آنفلوآنزا توزیع شده است
بازگشت اپلیکیشن Rutube برای تلویزیون‌های اندروید به گوگل پلی
علائم کمبود ویتامین B
سازمان غذا و دارو: برای کالای ته لنجی مجوزی نداده‌ایم
پیش‌بینی هدایت تحصیلی دانش‌آموزان از دوره ابتدایی در «آیین‌نامه هدایت تحصیلی»
لزوم جابجایی تجهیزات پزشکی سرمایه‌ای در دانشگاه‌ها در صورت عدم بهره‌برداری
خدمات در منزل سالمندان زیر چتر پوشش بیمه قرار گیرد
طلوع «اَبَرماه فصل برداشت» در آسمان پاییز
اعتراضات داوطلبان آزمون کیفیت‌بخشی آموزش و پرورش/ داوطلبان خواستار رسیدگی به تخلفات و ابهامات هستند
برگزاری اولین دوره المپیاد بین‌المللی نانو برای دانش‌آموزان با حضور ۲۰ کشور به میزبانی ایران
ایران توان تولید بیش از ۷۰ نوع رادیوایزوتوپ را دارد
دستاورد‌های علمی کشور چندین برابر بودجه‌های محدود است
صرفه‌جویی ارزی ۲ میلیون دلاری در تولید ست لوله اکسیژناتور بومی+ فیلم
آموزش و پرورش ستون مقاومت در دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه
اهمیت ارائه خدمات به سالمندان و حمایت از آنها در قالب برنامه‌های محله محور
هیچ کلاسی به صورت مجازی برگزار نخواهد شد
رکوردشکنی تاریخی پژوهشگران در ارسال طرح‌های پژوهشی به بنیاد ملی علم ایران
هشدار برای بهره‌گیری از مدل‌های عظیم ۶۰۰ میلیاردی در طرح‌های هوش‌مصنوعی
«جی‌پی‌تی» به حل یکی از سرسخت‌ترین مسائل کوانتومی کمک کرد
رونمایی از نخستین فراخوان هوش مصنوعی در حوزه آب، انرژی و امداد و نجات
چاپ سه کتاب جدید درباره جنگ ۱۲ روزه در مدارس کشور