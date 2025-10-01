باشگاه خبرنگاران جوان - بنابر اعلام وزارت بهداشت، در متن نامه دکتر سجاد رضوی خطاب به دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی کشور آمده است: «با عنایت به درخواست‌های تجهیزات پزشکی ثبت شده در سامانه داتپا جهت ارائه و شروع خدمات درمانی جدید در مراکز درمانی به استحضار می‌رساند با توجه به اهمیت بهره برداری بهینه از تجهیزات پزشکی و ضرورت رعایت جوانب صیانت از بیت المال، گسترش عادلانه خدمت رسانی به بیماران با استفاده از فن آوری‌های روزآمد و راه‌اندازی به موقع تجهیزات پزشکی تحویلی، تاکید می‌گردد در صورت استقرار هرگونه تجهیزات پزشکی در مراکز درمانی تابعه دانشگاه/ دانشکده، چنانچه ظرف مدت شش ماه پس از تحویل به دلایلی از قبیل فقدان نیروی انسانی متخصص یا سایر موانع اجرایی، بهره برداری موثر از آن محقق نشود، تجهیزات مذکور پس از بررسی و ارزیابی با هماهنگی و نظر این معاونت به سایر مراکز درمانی فعال و یا دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی دیگر که دارای شرایط و ظرفیت لازم جهت بهره‌برداری مطلوب باشند، منتقل خواهد شد.

لازم به ذکر است در صورت نگهداری بیش از حد تجهیزات پزشکی در انبار‌ها و اتمام گارانتی یا خدمات پس از فروش، مسئولیت با بالاترین مقام آن دانشگاه/ دانشکده خواهد بود.»

معاون درمان وزارت بهداشت همچنین در نامه‌ای دیگر خطاب به روسای دانشگاه‌ها و دانشکده‌های پزشکی درباره متخصصان متعهد خدمت نیز آورده است: «با توجه به لزوم اطلاع رسانی به کلیه متخصصان محترم متعهد خدمت درمانی سال جاری جهت الزام انتخاب محل در سامانه تعیین محل خدمت پزشکان متخصص، خواهشمند است دستور فرمایید با متن ذیل نسبت به ارسال پیامک در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ از طریق سامانه ۲۰۰۰۰۱۵۹۰ اقدام لازم صورت پذیرد.

متخصصین محترم متعهد خدمت پذیرفته شده در آزمون گواهینامه سال ۱۴۰۴ جهت رویت اطلاعیه انتخاب محل تعهد از ساعت ۱۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ لغایت ساعت ۲۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ به سایت وزارت بهداشت به آدرس https://behdasht.gov.ir/ در قسمت سایر به لینک توزیع متخصص مراجعه فرمایید.

کلیه متخصصین محترم متعهد خدمت پذیرفته شده در آزمون گواهینامه سال ۱۴۰۴ به جز مشمولین خدمت مقدس سربازی و متعهدین خاص، ملزم به انتخاب محل در سامانه تعیین محل خدمت پزشکان متخصص در موعد مقرر می‌باشند. بدیهی است در صورت عدم انتخاب محل، معاونت درمان وزارت بهداشت رأساً نسبت به تعیین محل خدمت اقدام خواهد نمود.»