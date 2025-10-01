مدیرکل کنسولی وزارت خارجه: تسهیلات لازم برای بازگشت محترمانه ایرانیان به وطن، فراهم است

مدیرکل کنسولی وزارت امور خارجه، اقدام دولت آمریکا در بازگرداندن اجباری شماری از شهروندان ایرانی را که در آن کشور زندگی می‌کردند، مغایر با تعهدات حقوقی و بین‌المللی کاخ سفید و تشدید رویکرد نژادپرستانه دانست و گفت: تسهیلات لازم برای بازگشت محترمانه ایرانیان به وطن، فراهم است.

باشگاه خبرنگاران جوان - «مجتبی کریمی شصتی» مدیرکل کنسولی وزارت امور خارجه گفت: اقدام واشنگتن در بازگرداندن اجباری شماری از شهروندان ایرانی را که در آن کشور زندگی می‌کردند، نشانه‌ای از تشدید رویکرد‌های نژادپرستانه در سامانه حکمرانی کاخ سفید است.

وی خاطرنشان کرد: رفتار‌های نامناسب و اعمال محدودیت‌های ناموجه علیه شهروندان ایرانی، بدون ارائه دلایل قانونی، نشانه دیگری از رویکرد تبعیض‌آمیز و سیاست‌زده آمریکا در قبال ایرانیان و ایرانی تباران است.

کریمی شصتی در گفت‌و‌گو با صدا و سیما با تبیین اقدامات دستگاه سیاست خارجی در حمایت از اتباع ایرانی، تاکید کرد: بخش کنسولی و امور ایرانیان وزارت امور خارجه در چارچوب وظایف ذاتی‌اش برای حمایت از حقوق شهروندان ایرانی در خارج از کشور و حفظ کرامت انسانی آنان، پیگیری‌های لازم را از طریق دفتر حفاظت منافع آمریکا در تهران و دفتر حفاظت منافع ایران در واشنگتن انجام داده و دستورالعمل‌های لازم را در این باره، ابلاغ کرده است.

مدیرکل کنسولی وزارت امور خارجه خاطرنشان کرد: هر ایرانی مقیم یا ساکن در خارج از کشور؛ هر زمان که تمایل به بازگشت به میهن داشته باشد آزاد است و تسهیلات لازم برای بازگشت محترمانه آنان به وطن، فراهم است.

کریمی شصتی همچنین هشدار داد با توجه به اینکه تعداد قابل توجهی از ایرانیان بازگردانده شده یا در معرض بازگرداندن اجباری، در آمریکا اقامت قانوتی داشته و در آنجا دارایی‌هایی را به طور قانونی کسب کرده‌اند، مسئولیت هرگونه تضییع حقوق شخصی، اجتماعی یا مالکیتی ایرانیان مقیم آمریکا بر عهده دولت آن کشور خواهد بود.

برچسب ها: دولت آمریکا ، بازگشت مهاجران
