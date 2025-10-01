براساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، هوای چهار شهر خوزستان آلوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا منتهی به ساعت ۰۹:۰۰ صبح امروز در شهر اهواز ۱۶۰ میکروگرم بر متر مکعب ثبت شده که نشان دهنده وضعیت قرمز و ناسالم آلودگی است.

شاخص کیفی هوا در شهرهای امیدیه ۱۲۰، شوش ۱۲۰ و شوشتر ۱۲۶ میکروگرم بر متر مکعب بوده که برای گروههای حساس ناسالم است و بر اساس آن افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیتهای طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

براساس اعلام این مرکز وضعیت هوا در شهرهای آبادان، اندیکا، اندیمشک، ایذه، بهبهان، خرمشهر،، دزفول، دشت آزادگان، رامهرمز، شادگان، ماهشهر، مسجدسلیمان و هندیجان قابل قبول گزارش شده است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود، بر اساس این تقسیم‌بندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروهها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.

منبع: سامانه پایش کیفی هوای کشور