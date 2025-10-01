مربی اهل بوتسوانا که سابقه کسب مدال نقره المپیک ۲۰۱۲ لندن را دارد، امروز چهارشنبه ۹ مهر ۱۴۰۴ وارد تهران شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فدراسیون دوومیدانی به تازگی با نیجل آموس برای هدایت دوندگان ایران به توافق رسیده است و این مربی چهارشنبه، نهم مهر وارد ایران شد.

آموس اهل بوتسواناست که در المپیک ۲۰۱۲ لندن به مدال نقره دوی ۸۰۰ متر رسید و اولین مدال المپیک تاریخ کشورش را به دست آورد.

او مدال طلای بازی‌های مشترک‌المنافع ۲۰۱۴ و بازی‌های آفریقا ۲۰۱۵ را هم کسب کرده است. همچنین در رقابت‌های قهرمانی دوومیدانی آفریقا در سال‌های ۲۰۱۴، ۲۰۱۶ و ۲۰۱۸ سه مدال طلا به دست آورد. آموس در مسابقات جهانی زیر ۲۰ سال ۲۰۱۲ هم در ماده تخصصی خود، مدال طلا گرفت. او رکورددار ملی بوتسوانا در ۸۰۰ متر است و رکوردش همچنان به‌عنوان رکورد جهانی زیر ۲۰ سال ثبت شده است.

این مربی ۳۱ ساله سه بار قهرمان لیگ الماس در ماده دوی ۸۰۰ متر شده است.