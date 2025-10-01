باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

از انسانی که لایق محبت شما نیست دست بردارید + فیلم

مهمان روانشناس برنامه تلویزیونی در مورد روانشناسی خانواده توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ایمان سرورپور، روان‌شناس با حضور در برنامه صبحانه ایرانی در خصوص رواشناسی خانواده نکاتی بیان کرد.

 

 

 

مطالب مرتبط
از انسانی که لایق محبت شما نیست دست بردارید + فیلم
young journalists club

آمار تکان دهنده از ساعت ارتباط کلامی خانواده‌های ایرانی

از انسانی که لایق محبت شما نیست دست بردارید + فیلم
young journalists club

7 نکته طلایی برای کم کردن اضطراب‌های شریک زندگی‌تان

از انسانی که لایق محبت شما نیست دست بردارید + فیلم
young journalists club

ترفندهایی برای به دست آوردن دل شریک زندگی‌تان

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
انتشار تصاویری از تخلیه خدمه کشتی هدف قرار گرفته به دست نیرو‌های مسلح یمن
۸۴۲

انتشار تصاویری از تخلیه خدمه کشتی هدف قرار گرفته به دست نیرو‌های مسلح یمن

۰۹ . مهر . ۱۴۰۴
دبیر با کت داماد رئیس‌جمهور به دیدار پزشکیان رفت! + فیلم
۵۷۷

دبیر با کت داماد رئیس‌جمهور به دیدار پزشکیان رفت! + فیلم

۰۹ . مهر . ۱۴۰۴
ورود موبایل به ورزشگاه‌های ایران ممنوع! + فیلم
۵۴۴

ورود موبایل به ورزشگاه‌های ایران ممنوع! + فیلم

۰۹ . مهر . ۱۴۰۴
ناوگان صمود در مسیره غزه به منطقه خطر رسید + فیلم
۴۹۳

ناوگان صمود در مسیره غزه به منطقه خطر رسید + فیلم

۰۹ . مهر . ۱۴۰۴
تصمیم گیری‌های فدراسیون برای پاداش قهرمانی تیم وزنه برداری چگونه است؟ + فیلم
۴۴۰

تصمیم گیری‌های فدراسیون برای پاداش قهرمانی تیم وزنه برداری چگونه است؟ + فیلم

۰۹ . مهر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.