رئیس اداره تعزیرات حکومتی محمودآباد از جریمه یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریالی قاچاقچی موتورسیکلت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - غلامرضا قاسمی رئیس اداره تعزیرات حکومتی محمودآباد گفت: پرونده قاچاق موتور سیکلت سنگین به ارزش یک میلیارد ۸۰۰ میلیون ریال در شعبه اول تعزیرات حکومتی شهرستان محمودآباد رسیدگی شد.

او افزود: شعبه پس از بررسی مستندات موجود در پرونده و ارائه نشدن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالا و تحویل آن به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی محمودآباد گفت: ماموران پلیس آگاهی، یک دستگاه موتور سیکلت سنگین قاچاق را کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

برچسب ها: تعزیرات حکومتی ، موتورسیکلت قاچاق
