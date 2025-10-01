ششمین مدال کاروان پارادوومیدانی کشورمان توسط زینب مرادی در مسابقات هند کسب شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان، در پنجمین روز از رقابت‌های پارادوومیدانی قهرمانی جهان، امروز (چهارشنبه) در ماده پرتاب نیزه کلاس F۵۶، زینب مرادی ملی پوش کشورمان به میدان رفت و در پرتاب نخست خود رکورد ۲۱.۸۵ متر را ثبت کرد. او پرتاب‌های دوم و سوم خود را از دست داد و در پرتاب‌های بعدی ۲۰.۶۹ متر، ۲۱.۹۸ متر، ۲۲.۰۶ متر را به ثبت رساند تا با بهترین رکورد خود ۲۲.۰۶ متر عنوان سومی جهان و مدال برنز مسابقات را کسب کند.

در این ماده نمایندگان کشور‌های لتونی و برزیل به ترتیب اول و دوم شدند.

در ادامه مسابقات امروز، هاجر صفرزاده ملی پوش نابینایان و کم بینایان در مرحله فینال ماده ۴۰۰ متر از ساعت ۱۶:۳۰ عصر به مصاف حریفان خود می‌رود.

کاروان کشورمان تاکنون ۲ طلا توسط امیرحسین علیپور و الهام صالحی، یک نقره توسط مهدی اولاد و ۳ برنز توسط امان‌اله پاپی، الهام صالحی و زینب مرادی کسب کرده است.